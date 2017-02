Weilersbach: Autofahrer übersieht Frau samt Kinderwagen - Kleinkind verletzt

Eine 58-jährige Frau war am Dienstagnachmittag mit ihrem einjährigen Enkel im Kinderwagen am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Anger" in Weilersbach in Richtung Ortsausgang unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 73-jähriger Autofahrer die Straße in gleicher Richtung und übersah laut Polizeiangaben aufgrund der tiefstehenden Sonne die Fußgängerin samt Kinderwagen.



Beim Vorbeifahren schrammte das Fahrzeug gegen den Kinderwagen und schob diesen beiseite. Die Fußgängerin wurde vom Auto nicht getroffen, erlitt jedoch leichte Verletzungen, die durch das Festhalten des Kinderwagens entstanden sind. Auch das Kleinkind wurde leicht verletzt und vorsorglich in die Uniklinik Erlangen gebracht. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.