Wasser im Ehrenbürg-Gymnasium ist beseitigt

von JENNIFER HAUSER

Die Überraschung und der Ärger waren groß, als am Dienstagmorgen um halb acht die Türen im Nebengebäude des Ehrenbürg-Gymnasiums aufgeschlossen wurden. Denn: Von einer Mädchentoilette aus wurde das Teilgebäude unter Wasser gesetzt. In der Toilette haben die noch unbekannten Täter nach Angaben der Polizei sämtliche Abflüsse mit Papier verstopft.



Willi Klement, stellvertretender Direktor, erklärte noch am Dienstag, dass der Schaden riesig sei. Am Mittwoch dann zeigt er sich etwas gelassener. "Der Schaden ist schon enorm, aber wir sind erstmal froh, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist", sagt Klement.



Kaum etwas zu sehen

Bei einem Rundgang durch den betroffenen Trakt zeigt er die sichtbaren Schäden. "Mit dem bloßen Auge sieht man heute eigentlich nichts mehr", betont er, es sind lediglich ein paar Wasserränder zu sehen. Zudem sind ein paar der Deckenplatten aus Pressspan durchnässt oder herausgenommen, weil sie gebrochen waren.

"Wir wissen natürlich nicht, was hinter der Fassade vor sich geht", sagt der Ehrenbürg-Lehrer, der bereits seit 30 Jahren in Forchheim unterrichtet. Was hinter dem Sichtbaren beschädigt sei, müsse der Gutachter feststellen. Der sei zwar direkt am Dienstag bestellt worden, bisher aber noch nicht da gewesen. Vorerst wird deshalb nur im oberen Stockwerk dieses Gebäudeteils unterrichtet.



"Es ist einfach so, dass das Wasser sich den Weg durch die Kabelschächte gesucht hat und wir nicht wissen, ob die Elektroinstallationen etwas abbekommen haben", sagt er. Man gehe deshalb auf Nummer sicher.



Der Unterricht kann für die Ehrenbürg-Schüler aber fast normal weiter gehen. "Wir weichen zum Teil in die Fachräume aus", erklärt Klement, "und auch das Herder-Gymnasium stellt uns Räume zur Verfügung." Es müsse deshalb kein Unterricht ausfallen, lediglich in andere Räume verlagert werden.



Zum Tathergang wollte der stellvertretende Schulleiter "keinen Spekulationen" nachgehen, sagte aber, dass der oder die Täter am späteren Nachmittag, nachdem die Putzfrau das Gebäude verlassen hatte, die Hähne aufgedreht haben müssten. Das Wasser, das sich dann seinen Weg bahnte, muss zehn oder mehr Stunden gelaufen sein. Sonst wäre es am Morgen nicht auf zwei Stockwerke verteilt jeweils zwei bis drei Zentimeter gestanden. Dazu hatten die Täter auch die drei Abflüsse in der Mädchentoilette im ersten Stock verstopft. Ein mutwilliges vorgehen.



Als die Polizei am Dienstag kam und den Schaden begutachtete, stellte sie auch fest, dass auf einige Tische Hakenkreuze geschmiert wurden. Klement sagt, dass diese Tische sich in einem anderen Gebäudeteil befanden und vermutlich nichts mit dem Wasser-Vandalismus zu tun habe. "Nachdem die Polizei die Schmierereien begutachtet hatte, wurden sie auch direkt entfernt", sagt Klement, "und wir sprechen mit unseren Schülern nun noch einmal bewusst darüber, was diese Zeichen bedeuten und dass sie verboten sind."



Hinweise weiter erbeten

Der Wasserschaden ist für die Schule ein Versicherungsfall. Wie wie lange es dauert, bis alles behoben ist, ist weiter unklar. Das Wasser wurde am Dienstag vom Landratsamt mit Wassersaugern entfernt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.



Der zuständige Sachbearbeiter sagt, dass bisher noch keine Hinweise auf den oder die Täter eingegangen seien. Die Schüler wurden in Gesprächen sensibilisiert, dass sie die Augen und Ohren offen halten, versichert Klement und auch einen Elternbrief zu dem Thema habe es gegeben. Nun hoffen Polizei und Schulleitung auf Hinweise. Diese nimmt die Inspektion unter 09191/70900 entgegen.