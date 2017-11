Wanderin am Walberla stürzt und muss gerettet werden

Zu eine größeren Such- und Bergungsaktion kam es am Freitagnachmittag auf einem Wanderweg am Walberla zwischen Schlaifhausen und Kirchehrenbach. Dies berichtet die Polizei am Samstag.



Eine 65-jährige Frau aus Fürth hatte sich dort am Fuß so schwer verletzt, dass die Bergwacht Forchheim zur Suche und Bergung der Verletzten eingesetzt werden musste. Nachdem der ortsunkundige Ehemann einen Notruf mit lediglich dürftigen Angaben zum Standort abgesetzt hatte, konnten die eingesetzten Kräfte die Verletzte schließlich unterhalb des "Startbereiches der Gleitschirmflieger" finden und ins Krankenhaus nach Forchheim bringen.



Neben der Bergwacht waren ein Rettungsfahrzeug, ein Notarzt und Streifen der PI Ebermannstadt und PI Forchheim eingesetzt.