Veranstaltungstipps für Freitag im Landkreis Forchheim

Forchheim:

Weißenohe:

Eggolsheim:

Auch in diesem Jahr gastiert der Fränkische TheatersommerLandesbühne Oberfranken in Forchheim und bringt mit dem Musical "My fair Lady" einen Broadway-Klassiker in den Innenhof der Kaiserpfalz. Die Geschichte des Blumenmädchens Eliza Doolittle und des Sprachforschers Professor Henry Higgins sorgt beim Publikum für Unterhaltung. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Streit am Rathausplatz oder an der Abendkasse der Kaiserpfalz. Einlass ist am Freitag ab 19 Uhr und am Samstag ab 14 Uhr. Karten kosten 18 Euro im VVK, 20 Euro an der Abendkasse, 13 Euro ermäßigt. Es gibt auch eine Seniorenvorstellung am Samstag um 15 Uhr. Gegen Vorlage des Rentenausweises kosten Karten 9 Euro, teilt die Stadt mit.Ein Gartenkonzert mit Andy Lang und Jeanine Noyes findet am Freitag, 8. Juli, um 19.30 Uhr im Pfarrgarten Weißenohe statt. Die beiden Songwriter gießen mit ihren Soloprogrammen eine Welle keltischer Musikinspiration in die Seelen der Zuhörer: Einfühlsame, ehrliche und witzige Texte verbinden sich bei der kanadischen Musikerin mit außergewöhnlicher Bühnenpräsenz und einer Stimme, die berührt. Dazu spielt die Songpoetin virtuos Gitarre und Klavier und bezieht ihr Publikum ein. Ein Konzert mit Noyes ist mehr als Musik: Es ist eine Begegnung mit der Schönheit, die in jedem Menschen schlummert. Eine Feuershow mit Pfarrer Andreas Hornung rundet den Konzertabend ab. Karten im Vorverkauf gibt es in dieser Woche noch im Pfarrbüro von Forth, telefonisch unter der Rufnummer 09126/9663. Sie kosten 12 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse.Die Keller Mountain Blues Band, die Formation, die seit 1985 in Oberfranken den Rhythm'n'Blues definiert, ist in ihrer Heimat eine Legende. Mit den Leadsängern Nadin Albrecht und Alex Teubner, der groovigen Rhythm-Section und ihrem "Killer"-Bläsersatz sei die zwölfköpfige Band schon aufgrund ihrer Besetzung Garant für besten Soul. Bewiesen habe die Band dies bei Veranstaltungen wie dem Jazzweekend in Regensburg oder der Erlanger Bergkirchweih. Bei der Präsentation ihres Repertoires, angefangen bei Soul-Klassikern, über Songs der legendären Blues Brothers bis hin zu Joe Cocker, James Brown, Aretha Franklin, Steve Winwood oder auch Larry Carlton, besticht die Band durch eigene Interpretationen und Arrangements der Songs. Kartenvorverkauf im Rathaus von Eggolsheim, im Zimmer 014, unter der Telefonnummer 09545/444142 oder -143 sowie im Ticketshop in der Lotto-Annahmestelle, Hornschuchallee 31, in Forchheim, Telefon 09191/3515930. Die Schleuse 94 des alten Ludwig-Donau-Main-Kanals liegt direkt an der Staatsstraße zwischen Forchheim und dem Kreisverkehr in Neuses, dem Ortsteil von Eggolsheim, in Höhe der Abfahrt Eggolsheim. Beginn ist am Freitag um 20 Uhr, die Karten kosten zehn beziehungsweise 12 Euro (AK).