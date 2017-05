Unfallauto in Regensberg am Abgrund

Bei dem Unfall in Regensberg (Kreis Forchheim) wäre ein Autofahrer fast abgestürzt. Offensichtlich hatte der 88-jährige Renault-Fahrer aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Er fuhr gegen 15.45 Uhr gegen eine Parkplatz-Begrenzungsmauer .



Hierbei war neben der Mauer auch ein Schaden an zwei weiteren Autos in Höhe von insgesamt 15 000 Euro zu beklagen.



Im Fahrzeug des Unfallverursachers wurden er sowie seine 71-jährige und 80-jährige Mitfahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht.