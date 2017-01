Unfall mit Linienbus in Hausen bei Forchheim

Eine 61-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag von der Forchheimer Straße in Hausen nach rechts in die Heroldsbacher Straße abgebogen. Aus Unachtsamkeit geriet sie zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen entgegenkommenden Linienbus, berichtet die Polizei.



Durch die Vollbremsung der 51-jährigen Busfahrerin wurde ein Fahrgast im Bus leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Versorgung war jedoch nicht nötig. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.