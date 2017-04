Streit eskaliert - 54-Jähriger schlägt und beleidigt Polizisten in Forchheim

Zu einer handgreiflichen Streitigkeit in der Bergstraße in Forchheim wurde die Polizei am Samstagnachmittag gerufen. Vor Ort eskalierte die Situation dann und ein 54-Jähriger muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.



Schon als die Polizisten eintrafen, zeigte sich der 54-jährige Mann demnach äußerst uneinsichtig. Er widersetzte sich den Anweisungen der Polizeibeamten, schubste und schlug die beiden Beamten sogar. Der Mann konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden, beleidigte die Polizisten aber weiter.



Diese wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.