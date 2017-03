Sonderausstellung "Ei, Ei, Ei" in der Kaiserpfalz

von JENNIFER HAUSER

Wer die Räume der Kaiserpfalz betritt, der sieht zuerst ein buntes Blumenarrangement. In den Pflanzen sind einige Ostereier eingearbeitet. Der Duft der Frühlingsblüher steigt in die Nase. Schon hier ist der Besucher direkt im Programm "Ostern im Pfalzmuseum" angekommen.



Die stellvertretende Museumsleiterin Christina König präsentiert stolz die neue Sonderausstellung "Ei, Ei, Ei - Kostbarkeiten aus der Sammlung von Maria Buss". Im vergangenen Jahr hatte das Pfalzmuseum die Eier bekommen. Die Mutter von Maria Buss aus Nürnberg war gestorben und so fragte sich die Frau, wohin sie die Sammlung am besten verschenken könnte.



Rund 800 Eier in Forchheim

"Frau Buss hat eigentlich keinen Bezug zu Forchheim, wusste aber, dass es hier jedes Jahr einen internationalen Ostereiermarkt gibt", erklärt König. Und so kam es, dass zu den Eiern, die das Pfalzmuseum bereits besitzt, eine ganze Reihe verschiedenster Exponate hinzukam. "Wieviele es jetzt sind, kann ich gar nicht sagen", sagt König, "grob geschätzt vielleicht so 800 Stück." Sie wolle die Eier aber demnächst zählen. Vorerst reicht es aber die reich bestückte Ausstellung zu genießen. Von ausgefrästen Eiern über bunt bemalte bis hin hin zu beklebten Eiern zeigt die Ausstellung alles, was die Ostereier-Kunst zu bieten hat. Auch besondere Techniken werden hier gezeigt - so befinden sich Eier in der Ausstellung, deren Muster mit Säure in die Schale geprägt wurde. Der Wert der Eier sei schwer zu schätzen. Einige seien sicher über tausend Euro wert, sagt König. Das komme immer darauf an, wie teuer der Künstler sie verkaufe, viel Zeit und Arbeit stecke in allen.



Auch in der Sammlung von Maria Buss seien bekannte Künstler vertreten. "Bei vielen erkenne ich den Künstler ohne es schriftlich fixiert zu haben", versichert König. Denn eine Liste zur Geschichte und Herkunft der geschenkten Sammlung gebe es nicht.



Von wem die anderen Eier in den Vitrinen im Erdgeschoss der Kaiserpfalz stammen, ist jedoch bekannt. "Seit wir den Ostereiermarkt veranstalten, verlangen wir keine Standgebühr", sagt König, "aber jeder Künstler soll uns ein Ei hinterlassen." Diese Eier sind dann nach Jahren geordnet ebenfalls in Vitrinen ausgestellt.



Ostereiermärkte dieser Art gibt es überall in Deutschland, die Austeller, die nach Forchheim kommen, nehmen aber oft eine weite Anreise in Kauf. In diesem Jahr sind auch zwei Aussteller aus Ungarn dabei.



Der 12. internationale Ostereiermarkt in der Kaiserpfalz findet in diesem Jahr wieder an zwei Wochenenden statt. "Am ersten Wochenende vor Ostern sind die Eier, die es auf dem Markt zu kaufen gibt etwas kostengünstiger, als am Osterwochenende", erklärt König. Dies liege an den unterschiedlichen Ausstellern an den beiden Wochenenden. "Und soweit ich weiß, sind wir die einzigen, die an Ostern selbst den Markt machen", sagt sie mit etwas stolz.

Zusätzlich zum Ostereiermarkt und der Ausstellung "Ei, Ei, Ei" können die Besucher des Pfalzmuseums in den kommenden Tagen auch wieder die Natur-Eier-Vitrine anschauen. "Die kommt immer gut an", weiß die stellvertretende Museumsleiterin aus Erfahrung, "da sieht man die Eier in den verschieden Größen. Vom Schnecken-Ei bis zum Straußen-Ei ist alles dabei."





Das Programm

Pensala und Brunnenputzen - Osterbräuche in der fränkischen Schweiz; Sonderausstellung, 7. bis 23. April, täglich 9.30 bis 18 Uhr, EG Pfalzmuseum, 2 Euro Eintritt



Ei, Ei, Ei - Sammlung von Ostereiern; eine umfangreiche Sammlung, die das Pfalzmuseum von Maria Buss geschenkt bekommen hat. 7. bis 23. April, täglich 9.30 bis 18 Uhr, EG Pfalzmuseum, 2 Euro Eintritt



Passionskrippenausstellung von Karl-Heinz Exner, Marienkapelle, 7. bis 23. April, täglich 9.30 bis 18 Uhr, 2 Euro Eintritt.



Wenn Sie dem Krippenbauer über die Schulter schauen wollen... - Krippenbauvorführung mit Karl-Heinz Exner, Tipps und Tricks zum Krippenbau. 8. und 15. April, jeweils 11 bis 17 Uhr, Gewölbekeller Pfalzmuseum, Eintritt frei.



Allerlei aus Ei! - 12. internationaler Ostereiermarkt mit Ausstellung, Verkauf und wechselnden Ausstellern, EG Pfalzmuseum, 8, und 9. April sowie 15 bis 17 April, 9.30 bis 18 Uhr, 2 Euro eintritt.



Osterhase & Co. - Tiere zur Osterzeit, Graben der Kaiserpfalz, 8. bis 23. April, täglich 9.30 bis 18 Uhr, Eintritt frei.



Filz & fertig! - Filzkurs für Kindermit Barbara Eichorn, 11. April, Bereits ausgebucht.



Wie kommt der Hase in den Ofen? - Österliches Backen für Kinder; Gewölbekeller Pfalzmuseum, 12. April, 9 bis 11 Uhr, 5 Euro pro Person, Voranmeldung beim Pfalzmuseum erforderlich.

Ostersingen - Forchheimer Vokalensemble unter der Leitung von Franz-Josef Saam; Osterbrunnen vor der Marienkapelle, 15. April, 17 Uhr.



Osterführung für Familien - Der Herold der Kaiserpfalz sucht mit Familien die versteckten Ostereier im Museum, Pfalzmuseum, 17. April, 14.30 bis 16 Uhr, 5 Euro pro Person, Voranmeldung beim Pfalzmuseum erforderlich.