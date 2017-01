Sekundenschlaf: Autofahrer kracht in Forchheim gegen Ampelmast

In der Bayreuther Straße in Forchheim ist am Montagmorgen ein 55-jähriger Autofahrer gegen eine Fußgängerampel gefahren. Grund für das Abkommen von der Fahrbahn war offensichtlich ein Sekundenschlaf des Fahrzeugführers, berichtet die Polizei. EineMitfahrerin des 55-Jährigen erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Am Ampelmast und am Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.



Auch bei Eggolsheim hat sich am Montagmorgen ein Unfall ereignet: Wie die Polizei berichtet, war hier eine 70-jährige mit ihrem Auto aus noch ungeklärten Gründen nach links von der Staatsstraße 2244 abgekommen. Hierbei überfuhr sie eine Leitplanke, überquerte einen Bach und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Der Wagen der 70-Jährigen, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde, musste anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Unfallfahrerin kam mit ihren leichten Verletzungen ins Krankenhaus.