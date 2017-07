Schwerer Unfall im Kreis Forchheim: Radfahrerin stürzt in Effeltrich

Wie die Polizei Forchheim am Montagabend berichtet, ist gegen 15.45 Uhr eine 56- jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Hauptstraße in Effeltrich (Landkreis Forchheim) auf eine Radfahrerin aufgefahren.



Die 75-jährige Radlerin stürzte und musste aufgrund ihrer schweren Verletzungen ins Klinikum Erlangen gebracht werden.



An den beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. Der Unfallort musste während der Begutachtung durch einen Sachverständigen, zumindest teilweise, gesperrt werden.