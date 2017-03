Schwer verletzt: Schäferhund greift Spaziergänger an

76-Jährige blieb bewusstlos liegen



Dienstagabend ging ein Ehepaar im Alter von 78 und 76 Jahren auf einem Flurweg oberhalb der Straße "Am Gailing" in Streitberg spazieren. Zur gleichen Zeit führte eine 62-jährige Frau einen Schäferhundmischling an einer Schleppleine aus.Wie die Polizei mitteilte, rannte das Tier plötzlich auf die Spaziergänger zu und sprang die Frau unvermittelt an. Dadurch stürzte die Rentnerin so heftig auf den Kopf, dass sie bewusstlos liegen blieb. Kurz danach biss der Hund den Ehemann noch in den Oberschenkel. Die 76-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum Nürnberg gebracht werden.