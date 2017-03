Schöner Gehsteig in Kleinsendelbach wird schön teuer

Die Straßenerneuerung der Anliegerstraße "Am Wiesengrund" bescherte der Gemeinderatssitzung ein volles Haus. Eigentlich könnten sich die Anwohner freuen über eine neue Straße vor ihrer Haustür, wenn da nicht die Kosten wären: Rund 340 000 Euro soll der Ausbau insgesamt kosten. Und daran sollen sich die Anlieger der Straße "Am Wiesengrund" beteiligen.



Möglich macht das die Straßenausbaubeitragssatzung. Laut ihr dürfen Kommunen Kosten für den Straßenausbau umlegen. Wolf Dieter Weigel ist fassungslos und verteilte eine schriftliche Stellungnahme an die Gemeinderäte, die er in der Sitzung verlas. Die Anlieger waren in einer Veranstaltung über die Sanierung der Straße informiert worden, in der erstmals genauere Kostenschätzungen genannt wurden.



Geschäftsstellenleiter Bernhard Weber erklärte die Historie und den rechtlichen Rahmen der Sanierung. In der Versammlung wurden vom Ingenieurbüro Fritz Müller der desolate Zustand der Straße und die vorläufige Planung für einen Neuausbau dargestellt.





Kostenverteilung



Ulrike Peter vom Büro für Kommunale Dienstleistung und Beratung erklärte ausführlich die Regeln für die Kostenverteilung zwischen Gemeinde und Anliege: Von den vorläufig ermittelten Kosten in Höhe von rund 340 000 Euro müsste die Gemeinde 60 000 Euro tragen und die übrigen 240 000 Euro würden auf die Anlieger umgelegt.

In einer emotional geführten Diskussion wurde von den Anliegern gewünscht, aus der Anliegerstraße eine Haupterschließungsstraße zu machen.



Das Landratsamt Forchheim hat dazu aber klargestellt, dass es sich um eine Anliegerstraße (§7 Abs.3 Nr.1 ABS) handelt. Durchgangsverkehr aus anderen Wohngebieten oder von außerorts macht nach Einschätzung des Landratsamts Forchheim nicht mindestens die Hälfte des Verkehrs in der Straße "Am Wiesengrund" aus. Diese wie auch die anderen Straßen in Kleinsendelbach seien nicht als Durchgangsstraßen vorgesehen.



Die Einstufung durch die Kreisverwaltung deckt sich nicht mit den Erfahrungen der Anlieger, sagte Weigel.

Ebenso konnte ein Neuaufbau die Anlieger nicht überzeugen. Als realistische Maßnahme würden die Anlieger die Wiederherstellung des Zustands vor dem Leitungsbau durch den Wasserzweckverband anstreben. Allerdings könne der WZV, wie von den Anliegern schriftlich gefordert, nie mehr den Vorherzustand der Straße herstellen.



"Wäre die Verlegung einer neuen Wasserleitung nicht erforderlich gewesen, hätten wir die Aufregung und Diskussion heute nicht", betonte Bürgermeisterin Werner dazu. Der Wasserzweckverband kann nur nach den anerkannten Regeln des Straßenbaus seinen Rohrgraben möglichst gut asphaltieren.



Eine Teilabfräsung und eine neue Feinasphaltschicht seien als Alternative aus straßenbautechnischer Sicht nicht möglich, da der Aufbau streckenweise zu dünn ist. Beispiele aus anderen Gemeinden seien wegen unterschiedlicher Straßenaufbauten nicht übertragbar. Auch die Vorhaltung, dass die Straße ohne die Baumaßnahme des Wasserzweckverbands gehalten hätte, sei spekulativ. Dann müsste man in zehn Jahren dieselbe Diskussion führen, meinte Armin Fuchs (UB).





Fotodokumentation



Das Ingenieurbüro Fritz Müller stellte den Räten noch einmal die Planung der Straßenerneuerung vor. Die Schäden an der Straße zeigte er auf Fotos, die vor Beginn der Leitungsverlegung aufgenommen worden waren. Dass die sichtbaren Schäden sich weiter verschlechtern, stehe außer Frage, so Müller.



Selbst falls man die Straße einigermaßen saniere, werde man eventuell in sieben Jahren über einen Neuausbau nachdenken müssen. Ein Neuausbau gewährleiste den Anwohnern für 40 bis 50 Jahre Ruhe.



"Jeder sollte wissen, dass nichts für die Ewigkeit gebaut ist", erinnerte Armin Fuchs (UB). Nach langer, konträrer Diskussion beschlossen die Gemeinderäte mit 6:5 Stimmen den geplanten Straßenausbau.





Elisabeth von der Grün rückt nach

Bürgermeisterin Gertrud Werner verabschiedete Gemeinderat Bruno Drummer. Er gehörte dem Gremium 19 Jahre an.

Werner dankte Drummer im Namen der Kleinsendelbacher für seinen Einsatz. Er legte das mandat aus gesundheitlichen Gründen nieder.

Als Listennachfolgerin der Fraktion Dorfgemeinschaft rückt Elisabeth von der Grün nach. Die Bürgermeisterin vereidigte sie als neues Gemeinderatsmitglied.



Gezänk um Leasingvertrag verläuft im Sand

In ungewöhnlich scharfer Form befassten sich die Räte mit dem Leasingvertrag für das Bürgermeister-Dienstfahrzeug. Normalerweise, so Zweiter Bürgermeister Josef Elsinger, würden Personalangelegenheiten, wie in allen Landkreisgemeinden nicht öffentlich behandelt.

Wie in Dormitz bestehe auch in Kleinsendelbach lediglich ein älterer Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, dass ein Dienstwagen geleast werden könne. Hildegund Fischer sowie Michael Kellner vom Rechnungsprüfungsausschuss bemängelten das und erkundigten sich beim Landratsamt Forchheim, ob der Leasingvertrag rechtens sei. Die Behörde teilte dazu mit, dass ein Leasingvertrag je nach Dauer neu zu fassen sei. Daher reiche der Grundsatzbeschluss nicht.

In der Diskussion führte Hildegund Fischer (Dorfgemeinschaft) an, dass Dienstfahrzeuge im Genehmigungsbereich des Gemeinderats lägen. "Ich sehe nicht die Notwendigkeit, dass die Gemeinde für die Bürgermeisterin einen Leasingvertrag abschließt", erklärte Fischer. "Es kann doch nicht sein dass die Gemeinde als Strohmann für die Bürgermeisterin auftritt."

Elisabeth von der Grün, sieht darin eine Bereicherung. Man solle alles transparent machen und dazu auch ein Vergleichsangebot einholen.



Keine Bereicherung

"Ich versteh die Welt nicht mehr, wir diskutieren um die Zustimmung für einen Leasingvertrag und nicht, ob die Gemeinde damit finanziell belastet wird", meinte Zweiter Bürgermeister Elsinger. "Die Leasingraten werden von der Bürgermeisterin komplett übernommen und der geldwerte Vorteil ebenfalls steuerlich von ihr getragen. Was wollt ihr eigentlich? Wenn es keinen Sachgrund gibt, beschädigt ihr nur das Ansehen der Bürgermeisterin. Wenn ein Leihwagen oder Taxi für Dienstfahrten genutzt werden, dann entstehen Kosten für die Gemeinde", insistierte Elsinger.

Armin Fuchs wies noch einmal darauf hin, dass es bei allen Verbänden gelebte Praxis sei, für Mandatsträger günstige Konditionen zu erhalten; das werde auch in anderen Gemeinden von den Bürgermeistern genutzt. Mit 10:2 Stimmen stimmte der Gemeinderat dem vorliegenden Leasingvertrag zu.