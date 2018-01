Schnelleres Netz für 1650 Haushalte in Gräfenberg

Die Deutsche Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Internet-Ausbau der Stadt Gräfenberg gewonnen.



Ab April 2017 können rund 1650 Haushalte in den Ortsteilen Gräfenberg-Ost, Gräfenberg-West, Gräfenbergerhüll, Guttenburg, Haidhof, Hohenschwärz, Höfles, Kasberg, Lilling, Lillinger Höhe, Neusles, Rangen, Schlichenreuth, Sollenberg, Thuisbrunn und Walkersbrunn Geschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s (Megabit pro Sekunde) nutzen.



Die Telekom wird laut Pressemitteilung rund 61 Kilometer Glasfaser verlegen und 22 Multifunktionsgehäuse neu aufstellen oder mit neuer Technik ausstatten. Die Stadt Gräfenberg und Telekom haben dazu am Freitag einen Vertrag unterschrieben. Laut Bürgermeister Hans-Jürgen Nekolla (SPD) wird den Bürgern der "Zugang zum jeweils vor Ort optimierten Internet" ermöglicht.



In einem zweiten Förderverfahren soll ein nicht optimal versorgter Teilbereich von Walkersbrunn erschlossen werden.