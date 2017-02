Queen-Coverband rockt in Heroldsbach

von ALEXANDER HITSCHFEL

Über 500 eingefleischte Fans der Rockgruppe Queen erlebten am Sonntagabend ein umjubeltes Tribute-Konzert der italienischen Band QueenMania.

Er singt wie sein großes Idol. Er ist gekleidet wie sein Idol, ja er bewegt sich sogar wie sein Idol. Die Rede ist von Sonny Ensabella, der seit 2006 einige Hunderte Male in die Rolle des unvergessenen Queen-Sängers Freddie Mercury schlüpft und gemeinsam mit der italienischen Band QueenMania quer durch Europa tourt.

Gemeinsam halten sie die Erinnerung an eine der größten Rockbands aller Zeiten wach. Erinnerung deshalb, weil Queen nach dem Tod Freddie Mercury im Jahr 1991 zu existieren aufhörte.



Die Ansprüche und Erwartungen der Heroldsbacher Fans waren am Sonntag natürlich groß. Was genau auf sie zukommt, wussten sie aber natürlich nicht. Aber schon nach den ersten beiden Songs war ihnen klar, dass es sich bei QueenMania nicht um einen billigen und schlecht gemachten Abklatsch der Rockgiganten handelt.



Weibliche Unterstützung

Um die Erinnerungen an die Rocklegenden von Queen noch zu verstärken, wurden beim einen oder anderen Song auf einer großen Videoleinwand Filmsequenzen aus dem legendären Queen-Konzert im Wembley-Stadio 1986 eingespielt.



Natürlich durften im Programm die echten Queen-Klassiker wie "I want it all", "Radio Ga Ga", "The Show must go on", oder "We will rock you" nicht fehlen.

Erwähnenswert sind auch zwei Titel von Queen, bei denen Mercury seinerzeit weibliche Unterstützung bekommen hatte. Die Frauenstimme bei dem gefühlvollen Titel "Who wants to live forever" und "Barcelona" übernahm in Heroldsbach die Bremer Sporanistin Sarah Behrendt, die als Konzertsängerin bereits auf vielen internationalen Bühnen stand und sich blendend in die Tribute-Band einfügte.



Aber auch die anderen versierten und studierten Musiker der Band - Fabrizio Palermo (Bass und Gesang), Angelo Perini (Gitarre und Gesang) und Simone Fortuna (Schlagzeug) - verwandelten das Konzert in eine gelungene Sache.

Die aufgestellten Sitzplätze in der Hirtenbachhalle waren vielen Queen-Fans eher lästig. Statt zu sitzen, standen sie auf, wippten im Takt der Musik, klatschten und sangen mit. Kein Wunder also, dass die Band am Ende des zweistündigen Konzerts begeistert gefeiert und mit Standing Ovations bedacht wurden.