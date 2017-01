Pinzberg: Busfahrer fährt gegen ein Gebäude

Am Mittwochnachmittag ist auf der Hauptstraße in Pinzberg ein Omnibus gegen ein Gebäude gefahren, teilt die Polizei mit. Die Beamten suchen nach einem Kind, das im Bus dabei war und als Zeuge in Betracht kommt.



Der Omnibus war auf der Hauptstraße in südöstliche Richtung unterwegs. Da dem Fahrer schwarz vor Augen wurde, steuerte er das Fahrzeug unbeabsichtigt gegen ein Gebäude. Der Fahrer wurde aufgrund seiner körperlichen Beschwerden ins Krankenhaus verbracht.Im Bus befand sich ein Kind, welches offensichtlich unverletzt nach Hause ging. Allerdings sind die Personalien des Kindes nicht bekannt, welches als Zeuge des Unfalls in Betracht kommt.



Wer Hinweise dazu geben kann möge sich bitte mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/70900 in Verbindung setzen.