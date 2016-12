Pflegerinnen aus China lernen Ebermannstadt

Seit Jahrzehnten arbeitet der Freistaat Bayern mit der Volksrepublik China im Bildungsbereich eng zusammen. Inhalt dieser vielfältigen Kooperationen ist der Praktikanten-, Studierenden-, Doktoranden- oder Dozentenaustausch. Ebenso finden vielfach gemeinsame Forschungs- und Projektkooperationen statt. Zwischen Bayern und China bestehen derzeit bereits über 150 Hochschulkooperationen sowie 19 Partnerschaften zwischen Gemeinden und Landkreisen.

Über 16 000 Chinesinnen und Chinesen leben in Bayern, darunter rund 3700 Studierende. Auf Grundlage dieser Beziehungen im Bereich des wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Austausches will nun die SeniVita Sozial gGmbH die Kooperationen mit der Volksrepublik China im Bereich der Pflege und Altenpflege ausbauen.



Erfolgreiche Weiterbildung

Um hier erste Schritte zu realisieren und die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit zu schaffen, haben nun acht Chinesinnen, die in der Volksrepublik China eine Pflegeausbildung erhalten haben, ein Ausbildungspraktikum an der SeniVita- Fachoberschule in Ebermannstadt absolviert.



Voraussetzung für die jungen Chinesinnen war neben der bestandenen Pflegeausbildung in der Volksrepublik China auch eine erfolgreiche Weiterbildung in der deutschen Sprache durch das Goethe-Institut.

Ziel des Aufenthaltes an der SeniVita-Fachoberschule in Ebermannstadt war die Vertiefung der Kenntnisse im Bereich der deutschen Sprache, aber auch ein Einblick in die Ausbildung der Pflegeberufe in der Bundesrepublik Deutschland sowie ein Kennenlernen der deutschen Kultur, des Brauchtums und des gesellschaftlichen Zusammenlebens in unserer Gesellschaft.



Nach dem Abschluss kehren die Teilnehmerinnen wieder in ihre Heimat zurück, was jedoch nicht das Ende der Kooperation darstellen wird.



Fundierte Grundlage

Nach erfolgter Anerkennung der Bildungsabschlüsse durch die Regierung von Oberfranken sollen die Teilnehmerinnen wieder nach Deutschland reisen und dann das reguläre dritte Ausbildungsjahr im Bereich der Altenpflege in Deutschland absolvieren, damit dann eine fundierte Grundlage für das Wirken der jungen Chinesinnen in der Altenpflege in der Bundesrepublik Deutschland gegeben ist.



Neben der Ausbildung im Bereich der Altenpflege wird auch weiter die Schulung der deutschen Sprache im Mittelpunkt stehen.



Der geschäftsführende Gesellschafter, Horst Wiesent machte gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der SeniVita Sozial gGmbH, dem CSU-Bundestagsabgeordneten Hartmut Koschyk, bei einem Treffen mit den chinesischen Auszubildenden deutlich: "Für unser Unternehmen ist es wichtig, dass die Teilnehmerinnen in unserer Region eine gute Begleitung und in unserem Unternehmen eine gute Ausbildung erhalten. Um für die Zukunft einen Turm bauen zu können, muss man jetzt in ein tragfähiges Fundament investieren."