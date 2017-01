Neunkirchen: Autofahrerin verhindert Frontalcrash und verletzt sich dabei

Leicht verletzt wurde eine 26-jährige Autofahrerin bei einem Unfall zwischen Effeltrich und Neunkirchen am Brand im Landkreis Forchheim.



Der 26-Jährigen kam am Samstagnachmittag ein 59-jähriger Autofahrer entgegen, der aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, berichtet die Polizei. Die 26-Jährige konnte einen Frontalzusammenstoß durch ein Ausweichmanöver in den Straßengraben verhindern. Dennoch kam es zu einem seitlichen Aufprall der beiden Fahrzeuge.



Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Die 26-Jährige verletzte sich hierdurch leicht.