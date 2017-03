Neunjähriger bei Unfall in Forchheim verletzt

Bei einem Überholvorgang kam es am Sonntagabend in Forchheim zu einem Zusammenstoß, bei dem ein kleiner Junge leicht verletzt wurde. Das meldet die Polizei.



Ein 54-Jähriger war mit seinem Pkw vom "Kersbacher Kreisel" in Richtung Kersbach unterwegs. Er wollte gleich drei Autos gleichzeitig überholen. Das vorderste Fahrzeug, fuhr ein 36-Jähriger. Als dieser im Begriff war, nach links in einen Feldweg abzubiegen, stießen er und der von hinten kommende 54-Jährige mit ihren Fahrzeugen zusammen.



Beim Aufprall stieß der neunjährige Mitfahrer des vordersten Autos gegen die Seitenscheibe und verletzte sich leicht. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.