Neues Vereinsheim für Weilersbach gefordert

von ALEXANDER HITSCHFEL

Sowohl den Musikverein Weilersbach, als auch die Schützengesellschaft Sankt Anna Weilersbach plagen Existenzängste. Grund hierfür sind die fehlenden Vereinsheime. In der jüngsten Gemeinderatssitzung äußerten Vertreter beider Vereine dem Gemeinderat gegenüber ihre Sorgen und Nöte.



Vor der Sitzung hatten sie in einem gemeinsamen Schreiben sowohl einen Antrag auf Errichtung eines gemeinsamen Vereinshauses bei der Gemeinde eingereicht.



Stefan Roppelt vom Musikverein zeigte in der Antrags-Begründung auf, dass der Verein aktuell gezwungen sei, seine Proben- und Ausbildungsarbeit an sechs unterschiedlichen Orten durchzuführen. Sicherlich sei nachzuvollziehen, dass dies mit einem unheimlichen Mehraufwand sowie relativ hohem Zeitaufwand verbunden sei.



Enormer Aufwand

Eine Lagerung des Vereinsinventars, Roppelt führte in erster Linie Instrumente an, seien an keinem der Orte von Dauer möglich. Nach jeder Probe sowie jeder Ausbildungseinheit müsse der Unterrichtsraum wieder in den vorgefundenen Zustand gebracht werden. Im Vorfeld sei deswegen eine aufwendige Vorbereitung notwendig. Der Musikverein stehe auf gesunden Beinen und habe wieder eine gut strukturierte Nachwuchsarbeit. Mit der aktuellen Raumsituation sei der Verein nicht mehr zeitgemäß und habe Probleme gegen die Angebote anderer Musikvereine anzukommen. Roppelt schwebt ein Musikheim vor, so wie es beispielsweise der Musikverein Heroldsbach habe.



Die Situation bei der Schützengesellschaft ist noch gravierender. Das Landratsamt Forchheim hatte unter Androhung eines Bußgelds die sofortige Einstellung des Betriebs als Schießstätte verlangt, obwohl die Räumlichkeiten schon seit 31 Jahren als Schießanlage genutzt würden, so Dieter Kohl von der Schützengesellschaft. Die Weilersbacher schießen im Keller eines Gasthauses. Ein zusätzlicher Rettungsweg in Form einer Ausgangstüre mit Steigleiter musste an der bestehenden Schießstätte gebaut werden. Ohne diesen Umbau hätte das Landratsamt den Schießbetrieb in besagter Gaststätte nicht mehr gestattet.



Die Vereinsarbeit finde zudem auf sehr geengtem Raum statt, klagte die Schützengesellschaft. In der Schießhalle würden die der Schießstandrichtlinie vorgegebenen Abstände nicht eingehalten, so Kohl weiter. Es fehlen außerdem Umkleide-, Auswerte-, Aufsichts- und Aufbewahrungsräume für Waffen und Munition. Sehr ungewiss sei, wie lange man die Räume im Vereinslokal überhaupt noch nutzen könne, da die Wirtsleute überlegen die Lokalität zu schließen.



Beide Vereine sind sich einig, dass sie jeweils eine Grundgebäudefläche von 400 Quadratmeter benötigen. Hinzu würden beispielsweise gemeinsam genutzte Sanitäranlagen und Aufenthaltsräume kommen. Für beide Vereine ist eine Lösung existenziell wichtig, wie sie betonen.



Bürgermeister Gerhard Amon (CSU) wollte genau wie Gemeinderat Norbert Sebald (BRW) wissen, wie man sich denn von den beiden Vereinen die Finanzierung des Projektes vorstelle. Dieter Kohl zeigte auf, dass die Schützen mit einer Fördersumme von zehn bis 30 Prozent der zuschussfähigen Kosten rechnen könnten; der Musikverein rechnet, so Stefan Roppelt, mit einem Zuschuss von pauschal 40 000 Euro vom Kulturfonds Bayern, außerdem könne man rund 25 000 Euro an Vereinsmitteln einbringen. Auch der Schützenverein will Eigenmittel mit einbringen.



Standortfrage noch nicht geklärt

Gut könne man sich vorstellen, dass die Gemeinde - eventuell auf Erbbaupachtbasis - ein Grundstück zur Verfügung stelle und die Vereine dann bauen, ähnlich wie man es in der Nachbargemeinde Kirchehrenbach auch praktiziert habe. Die wichtigste Frage sei aber die Standortfrage, so Amon.



Sowohl im neuen Baugebiet Oberes Eylein, könne es ein größeres gemeindliches Grundstück geben, aber auch ein Bau an eine an das Sportgelände des SV-Gloria Weilersbach angrenzende Fläche könnte sich Amon gut vorstellen. "Da wäre halt dann der Vorteil, dass die Parkplätze des Sportgeländes mit genutzt werden könnten", so Amon, der allerdings auch darauf hinwies, dass die Gemeinde Weilersbach Empfänger von staatlicher Stabilisierungshilfe sei und deshalb keine freiwilligen Leistungen in der wohl benötigten Höhe zur Verfügung stellen könne. Vom Gemeinderat wurde Bürgermeister Amon schließlich ermächtigt in Gespräche über einen möglichen Standort einzusteigen.