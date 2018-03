Neuer Kinderspielplatz in Unterleinleiter

Viele Eltern kamen am Samstagnachmittag mit ihren Kindern zu der feierlichen Eröffnung des Spielplatzes.

Dank einer großzügigen Spende eines Ehepaares aus Unterleinleiter, das nicht genannt werden will, konnte der Spielplatz durch Bürgermeister Gerhard Riediger (NWG) der Öffentlichkeit übergeben werden.



Ausgestattet ist der neue Kinderspielplatz mit zahlreichen neuen Spielgeräten: einem Rutschturm mit Schaukeln, einer Nestschaukel, Trampolin, Babykletterwand, Sandkasten, Sitzgruppe und als Höhepunkt eine Seilbahn und dem Wasserspielplatz am Dürrbrunnbach.



Auf diesem einstigen Wasserspielplatz mussten im Herbst 2015 die meisten Spielgeräte wegen erheblicher Sicherheitsmängel von den Bauhofmitarbeitern abgebaut werden. An eine Neugestaltung und Ausstattung mit neuen Spielgeräten war nicht zu denken. Anfang März 2016 kam dann eine Anfrage an die Gemeinde, ob diese den Spielplatz nicht reaktivieren und neu möblieren könnte, weil in der Siedlung neuer Kindersegen heranwächst.



Der Gemeinderat beschloss daraufhin, einen Ortstermin zusammen mit den Eltern durchzuführen. "Alles, was unsere Gemeinde lebenswert macht, liegt auch dem Gemeinderat am Herzen und so wurde alsbald einstimmig beschlossen, diesen Spielplatz zu aktivieren und neu einzurichten", sagte Riediger in seinem Grußwort.



Als Sofortmaßnahme, bis Haushaltsmittel eingeplant werden konnten, wurde damals vom Gemeinderat der Bauhof beauftragt, mit Eigenmitteln einen neuen Wasserspielplatz und eine von den Eltern gewünschte Abgrenzung zum Bach zu errichten.



Um eine Finanzierung voranzutreiben, hatten Eltern eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Dann kam jedoch die große Enttäuschung: 16 500 Euro sollten alle gewünschten Spielgeräte kosten. So viel Geld war durch die Spendenaktion nicht zustande gekommen.



Bis sich dann ein Spender-Ehepaar bereit erklärte, zunächst ein Spielgerät zu spenden. Letztendlich übernahm das Paar dann die Kosten für alle neuen Spielgeräte. Im Namen des Gemeinderates Unterleinleiter bedankte sich der Bürgermeister nun für diese großzügige Spende. Sein Dank galt auch den weiteren Sponsoren und den Bauhofmitarbeitern unter der Leitung von Kurt Müller.