Nessie mag den Donald gar nicht

von ALEXANDER HITSCHFEL

Nessi Tausendschön stand mit ihrem Programm "Knietief im Paradies" nicht alleine auf der Bühne des Jungen Theaters, an ihrer Seite ihr langjähriger Weggefährte, der Kanadier William Mackenzie, der sie instrumental begleitet: "Wenn ich meiner Managerin glauben darf, war ich vor sieben Jahren das letzte Mal in Forchheim. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht."



Ihr Programm heißt "Knietief im Paradies". Der Name Paradies werde inflationär benutzt, sagt Tausenschön: beispielsweise in Worten wie Bettenparadies, bei der Paradiescreme und im Kinderparadies.



Auf Politiker, die sich drehen wie das sprichwörtliche Fähnchen im Wind, ist Tausendschön überhaupt nicht gut zu sprechen. "Als Gott das Rückgrat erfunden hat, hat er die Bundeskanzlerin ausgespart." Da lasse sie beim Staatsbesuch in China - wenn es um die wirtschaftlichen Interessen von Deutschland gehe - schon gern mal das Thema "Menschenrechte" unter den Tisch fallen. Dabei hätte die Schöpfungsgeschichte ganz anders verlaufen können, denn wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären, dann wäre garantiert nicht der Apfel verspeist worden, sondern dann hätten die Chinesen die Schlange gefressen, ist sich Tausendschön sicher.



Die Kabarettistin legt Wert darauf, dass ihr Publikum ihr Programm genauestens verfolgt. "Wo waren wir gerade?", fragt sie ins Publikum. "Das kann schon mal passieren, dass ich da einmal abfrage." Doch was ist eigentlich genau das Paradies?



Vielleicht für Männer ja der Baumarkt und für Frauen die Boutique? Für den Auftritt in Forchheim habe sie sich extra neue Schuhe gekauft, obwohl die alten Schuhe noch gar nicht "abgelatscht" waren. Die Vorfahren hätten damals viel nachhaltiger gelebt, weicht die gebürtige Hannoveranerin kurz vom eigentlichen Thema ihres Programms ab.





Schluck aus dem Senfglas



Unsere Oma habe damals das Geschenkpapier gleich mehrfach verwendet und auch das Bleilametta am Weihnachtsbaum sei immer wieder neu aufgebügelt worden. Außerdem habe sie als Kind aus Senfgläsern getrunken.

Die Botschaft von Tausendschön kommt bei ihrem Publikum an. Weg von der Wegwerf-, wieder hin zur Mehrweg-Gesellschaft. Sie sehne sich danach, einfach am kalten Ofen zu sitzen und auch einfach mal wieder darben, singt Tausendschön in ihrem nächsten Lied. Irgendwann ertrinke man im Überfluss.



Was wäre eine Nessi Tausendschön ohne ein Markenzeichen von ihr, die singende Säge, die auch diesmal wieder zum Einsatz kommt und die sich anhöre wie ein handgemachter Tinnitus, sagt Tausendschön.

Kann man - wenn man schon keines hat - sich wenigstens ein Paradies basteln? Ein Zauberwort sei hier auch Entschleunigung. Auch das hat sie in einem Song verarbeitet. "Twitternachrichten, die mit der Postkutsche ausgefahren werden, Whatsapp-Nachrichten die eineinhalb Stunden zur Übertragung brauchen, das wäre ein Anfang für Nessi Tausendschön. Aber leider schaue die Wirklichkeit anders aus.





Von Pawelka bis AfD



Deswegen habe sie auch das Lied "Es ist, wie es ist" geschrieben. Die Kabarettistin unterhält ihr Publikum wieder bestens und schlüpft dabei in verschiedene Rollen. Egal ob die die Rolle Gabi Pawelka - dafür ist sie extra in ihr kleines grünes Margot-Honecker-Kostüm geschlüpft - die im "World-Wide-weg" Sexdienste gegen Geld anbietet, oder die Rolle einer AfD-Anhängerin (ohne Hirn und Herz) oder eines CSU-Ortsvorsitzenden: Tausenschön trifft mit ihren Parodien voll ins Schwarze. Immer wieder beschreibt sie die aktuelle Weltpolitik. "Überall sind Kriege und in Amerika regiert ein Idiot", macht Tausendschön klar, was sie vom Präsidentenwechsel hält.

Dabei haben ihre Fans Glück gehabt, denn eigentlich wollte sie einmal Ärztin werden, doch jetzt sei sie zur Witzeprostituierten mutiert. Die heutige Jugend habe es eh schwer genug, denn das ganze Leben sei inzwischen eine "Ausscheider-Casting-Show", was eigentlich bereits mit der Schwangerschaft beginne, so Tausendschön, denn nur der Siegersamen befruchte schließlich die Eizelle. "Loben sie sich ruhig; denn sie sind alle Siegersamen, die wie sie hier sitzen", legt sie nach.





Tausenschöns Fazit: Die Suche nach dem Paradies sei auch die Suche nach dem persönlichen Glück. Außerdem liege der Schlüssel zum Glück in der inneren Zufriedenheit. Am Ende dreht Nessi Tausendschön dann nochmals kräftig auf. "Jetzt singe ich noch den Ziegenficker-Blues", den sie damals während der Böhmermann-Affäre geschrieben habe. Auch wenn Tausendschön manchmal gnadenlos überzieht. Sie spricht das aus, was viele Menschen denken und genau das ist wohl auch der Schlüssel zu ihrem persönlichen Erfolg.