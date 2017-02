Narren meiden die großen Forchheimer Bälle

von ALEXANDER HITSCHFEL

Stirbt der gute alte Faschingsball so langsam aus? Mit nur noch 300 Gästen verbuchte der noch vor einigen Jahren regelmäßig mit rund 1000 Gästen ausverkaufte Lumpenball der SpVgg Jahn Forchheim in diesem Jahr einen absoluten Besuchernegativrekord. Aber wenigstens gibt es ihn noch. Viele andere Traditionsbälle hingegen sind bereits aus dem Forchheimer Veranstaltungskalender verschwunden.



"Das waren noch Zeiten", schwelgt Jahn-Schatzmeister Gerhard Tinkl in Erinnerungen, während er an der Abendkasse am Einlass der Jahn-Kulturhalle sitzt und nur noch wenige Gäste am Abend abkassieren kann. Dort, wo noch vor einigen Jahren Faschingsfreunde in langen Besucherschlangen standen und geduldig warteten, herrschte heuer Tristesse. "Noch vor sechs Jahren war der Lumpenball bereits kurz nach Weihnachten mit rund 1000 Karten restlos ausverkauft", erinnert sich Tinkl. Damals gab es auch noch Faschingsgaudi auf zwei Ebenen, einmal im großen Saal mit Live-Band und einmal im kleinen Saal mit Live-Band.



Bescheidenes Bild

Der kleine Saal blieb in diesem Jahr verschlossen. Auch auf den sonst so übervollen Emporen bot sich ein eher maues Bild.



Andere Veranstalter haben inzwischen sogar komplett die Flinte ins Korn geworfen. Den Anfang machte vor einigen Jahren der Egerländer-Ball, in den vergangenen Jahren folgten weitere Bälle. Jüngst sind auch der traditionsreiche Schwarz-Weiß-Ball des Liedervereins, der Feuerwehrfaschingsball oder auch der Metzgerball von der Bildfläche verschwunden.



Nachdem in diesem Jahr auch der Landwirtschaftsball besuchertechnisch stark geschwächelt hat und auch der Lumpenball für die Veranstalter wohl schon bald zum Draufzahlgeschäft werden könnte, drohen auch die letzten Traditionsbälle schon bald der Vergangenheit anzugehören.



Ist die fünfte Jahreszeit also ein Auslaufmodell? Nein, eigentlich nicht. Die Prunksitzung der Närrischen Siedler Lichteneiche zum Beispiel war mit 300 Besuchern im Forchheimer Kolpingshaus ausverkauft. Auch die Faschingsumzüge in und um Forchheim konnten sich in diesem Jahr über Rekordbeteiligungen freuen. Eines ist wohl sicher: An der Musik beim Forchheimer Lumpenball lag es jedenfalls nicht, dass sich nur verhältnismäßig wenig Besucher in der Halle verloren.



Getanzt wird zu Soul

Die noch junge Band "Lauschrausch", die in den zweieinhalb Jahren seit ihrer Bandgründung einen wahren Höhenflug hingelegt hat, zeigte auch an diesem Abend, dass sie musikalisch so einiges drauf hatte.

Auch wenn an dem Abend nicht ein einziges typisches Faschingslied und kein Ballermann-Hit in der Jahnhalle zu hören waren, hatten die Besucher doch ihren Spaß. Schon lange haben Faschingskracher vom Format "Polonäse Blankenese" von Gottlieb Wendehals ausgedient. "Ein typisches Faschingslied wird heute auch niemand hören", sagt Keyboarder Julian und kündigte damit einen Faschingsball auch ohne Faschingslieder an. Getanzt wurde stattdessen zu Soul.