Mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert: Zwei Männer greifen Mann in Forchheim an

Freitag, kurz vor Mitternacht, wurde ein 32-jähriger Forchheimer, in der Bamberger Straße von zwei Personen zusammengeschlagen. Dies berichtet die Polizei.



Am Boden liegend wurde er mit Faust- und Fußtritten traktiert. Er wurde mit Platzwunden am Kopf, sowie Schürfwunden und Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus dem Forchheimer Norden. Beim zweiten noch unbekannten Täter könnte es sich laut Zeugenaussagen um einen Mann türkischer Abstammung handeln.