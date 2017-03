Messe hilft, sich zu entscheiden

Mehr als 2000 Besucher verzeichnete die 17. Ausbildungsmesse Forchheim am Samstag im Beruflichen Schulzentrum Forchheim. 94 Aussteller aus der Region zeigten Ausbildungsmöglichkeiten in ihren Betrieben auf. Die Ausstellerliste las sich wie ein sich ein "Who is who" der bekannten Arbeitgeber des Landkreises.

Von der Agentur für Arbeit über Globus-Baumarkt und Krankenpflegeschule Klinikum bis Waasner GmbH und XXXL Neubert wurden die Anbieter aufgeführt.

Auf dem Messegelände wurden die Stände nach Branchen gruppiert: So waren in der Aula die Innungen und Handwerksberufe anzutreffen. Die Metall- und Elektroberufe präsentierten sich in den Werkräumen auf der linken Seite, Ernährung und Gastronomie lockten mit allerlei Leckerbissen und einem Schokobrunnen in Klassenräumen auf der rechten Seite, in der Cafeteria der Schule und in der Messehalle. Ein mobiles Sägewerk in einem der Innenhöfe ließ Schreinerherzen höher schlagen.

Paulina und Marlene (beide 14) besuchen die achte Klasse der Montessorischule Forchheim. Nach der neunten Klasse können die Schülerinnen mit dem qualifizierenden Abschluss an Mittelschulen abschließen oder nach der zehnten Klasse mit der Prüfung zum mittleren Bildungsabschluss. Auf der Ausbildungsmesse suchen die beiden Entscheidungshilfen, ob sie lieber eine Ausbildung beginnen oder die staatliche Fachoberschule besuchen möchten.

Paulina interessiert sich sehr für die Ausbildung zur Physiotherapeutin. Am 27. März beginnt ihr erstes fünftägiges Praktikum bei einem Physiotherapeuten. Am Stand der privaten Berufsfachschule für Physiotherapie in Erlangen informiert sie sich über die Möglichkeit, einen medizinischen Beruf mit einem Bachelorstudium zu kombinieren.

Die Schülerin ist begeistert von den je 20-minütigen Vorträgen, die in drei Räumen den ganzen Vormittag lang gehalten werden: Von "Scharf auf XXXL?" des Möbelhändlers XXXL Neubert über Tipps der Sparkasse Forchheim für das Vorstellungsgespräch bis zu den Ausbildungs- und duale Studienmöglichkeiten bei der Deutschen Telekom AG reichen die Themen der 21 Vorträge.

Marlene strebt zum Stand der staatlichen Fachoberschule Forchheim. Studienrätin Stefanie Schiminski erläutert die zwei Ausbildungsrichtungen "Technik" und "Verwaltung" und zeigt Marlene auf, wie diese zum Traumberuf Mediengestalter führen können.

Marlene findet es gut, dass sie von den Mitarbeitern der Messestände aktiv angesprochen wird. Manchmal sei ihr erst im Gespräch klar geworden, welche Perspektiven dieser oder jener Ausbildungsbetrieb böte. "Ich weiß jetzt, was ich machen will und was nicht", betont sie.

Der stellvertretende Schulleiter des Berufsschulzentrums Bodo Sewekow erläuterte die Neuerungen der Ausbildungsmesse. Es wurde dieses Mal besonders viel Wert darauf gelegt, dass an den Ständen auch Auszubildende der jeweiligen Betriebe anzutreffen seien. Dies senke die Hemmungen der Schüler ins Gespräch zu kommen. Der Auszubildende sei ja in der Regel nur ein paar Jahre älter und könne aus eigener Erfahrung berichten, wie es wirklich sei. Außerdem verteilten zum ersten Mal zehn "Messeguides" am Eingang Orientierungsflyer und händigten nummerierte Armbänder aus, um die genaue Anzahl der Besucher zu ermitteln.

Insbesondere die Handwerksbetriebe waren aufgefordert, ihr Können vor Ort in den Messeräumen zu demonstrieren. An allen Ecken und Enden des Ausstellungsgeländes wurde gesägt, gehämmert, geschleift, gebohrt, gekocht, geföhnt und Babypuppen gebadet.

Kreishandwerksmeister Werner Oppel wies darauf hin, dass das Handwerk im Landkreis Forchheim heuer mit 181 neu abgeschlossenen Lehrverträgen ein Plus von 26,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen habe. Nach dem Landkreis Bamberg erfolgten im Forchheimer Landkreis die meisten handwerklichen Existenzgründungen in Oberfranken (117 neue Betriebe).

Brigitte Sommer, Leiterin Public Relations bei Weber & Ott, zog ein positives Resümee: "Wir haben unsere Azubis mit der Gestaltung des Messestandes betraut. Die wissen, was Jugendliche interessiert. Wir sehen eine höhere Frequenz an unserem Stand als in den letzten Jahren und wir haben zahlreiche weiterführende Gespräche geführt. Besonders viele Anfragen erhalten wir zu unserem Kreativbereich, der Ausbildung zum Textil- und Modenäher beziehungsweise -Schneider."