Manhattan wird ein Deluxe-Kino

Vorbild in Nürnberg



Wolfram Weber, Betreiber des Nürnberger Multiplexkinos Cinecitta sowie der Kinos Metropolis und Meisengeige, wandelt das Lichtspielhaus Manhattan in Erlangen in ein Luxuskino um. Das hat Weber am Dienstagabend per Presseerklärung mitgeteilt. Die Verträge mit dem Vermieter seien bereits unterzeichnet. Ab November soll das Deluxe-Kino bereits an den Start gehen.Die aktuellen Betreiber, Peter Zwingmann und Elisa Coburger, müssen im Herbst ausziehen. Der Mietvertrag wurde nicht verlängert. Öffentlichkeitswirksam haben Zwingmann und Coburger im Internet um Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Standort für ihr Programmkino geworben. Zahlreiche Filmschaffende haben sich im Internet unter www.manhattan-freund.de für den Erhalt des Manhattan-Kinos ausgesprochen.Nun die überraschende Wende, mit der wohl wenige gerechnet haben. Alle drei Kinosäle würden zu Deluxe-Kinos mit größeren Leinwänden und komfortablen Sitzen mit mehr Beinfreiheit umgebaut, teilte Weber mit. In Nürnberg läuft das Luxus-Kino-Konzept der Webers seit vier Jahren bereits erfolgreich.Aus der Zeitung hätten die Webers erfahren, dass sich die aktuellen Kinobetreiber mit dem Eigentümer nicht auf eine Verlängerung des Mietvertrages hätten einigen können. "Es wäre sehr schade, wenn in dem Gebäude, dass wir selbst als Kino aufgebaut haben, keine Filme mehr gezeigt würden." 1983 haben Claudia und Wolfram Weber das zentral in Erlangen gelegene Haus zum heutigen Kino umgebaut und mit einem anspruchsvollen Filmprogramm betrieben.Das Manhattan, benannt nach einem Film von Woody Allen, gehört seitdem zum kulturellen Angebot der Unistadt. "Wir denken, dass unter anderen Bedingungen ein Kino hier durchaus wirtschaftlich weiterbetrieben werden kann. Wir sind sicher, dass Deluxe-Kinos das Angebot aus Programmkino und Multiplex in Erlangen perfekt ergänzen können", teilen die Webers in dem aktuellem Schreiben mit. Man hätte dem Hausbesitzer des Manhattan-Kinos das Deluxe-Konzept vorgestellt. Schnell hätte man den Eigentümer dafür begeistern können. "Der neue Mietvertrag für die Kinos an der Güterhallenstraße in Erlangen wurde heute unterzeichnet", teilte Wolfram Weber in der Mitteilung am Dienstagabend mit.Den aktuellen Betreibern wünscht der fränkische "Kino-König" bei der Suche nach einem neuen Standort für sein Programmkino viel Erfolg. Wolfram Weber: "Wir hoffen, dass Peter Zwingmann sehr bald ein geeignetes Objekt für sein Programmkino findet. Peter Zwingmann und seine Partnerin Elisa Coburger machen engagiertes Kino, was in Erlangen unbedingt erhalten werden sollte."Fraglich ist freilich, ob Zwingmann und Coburger, die gemeinsam bereits das deutlich kleinere Lammlicht-Kino in Erlangen betreiben, nach dieser spektakulären Wende noch an ihrem ursprünglichen Plan festhalten werden, einen neuen Standort für ihr Programmkino in Erlangen zu finden. Das neue Luxus-Kino in Erlangen soll offensichtlich weiterhin unter dem Namen Manhattan betrieben werden.