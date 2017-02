Lagerarbeiterin im Kreis Forchheim schwer verletzt

In einer Lagerhalle eines Paketdienstes in der Straße "Am Binsig" in Schlammersdorf (Landkreis Forchheim) ist es am Montagabend zu einem Arbeitsunfall gekommen, berichtet die Polizei. Eine 57-jährige Mitarbeiterin stürzte von einer Laderampe zu Boden, verletzte sich schwer an beiden Händen und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Durch den Rettungsdienst musste die Frau ins Krankenhaus Forchheim verbracht werden.