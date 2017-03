Kunde greift Verkäufer in Supermarkt in Forchheim an

Am Samstagnachmittag kam es im Kassenbereich eines Supermarktes am Paradeplatz in Forchheim zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Verkaufspersonal und einem Kunden.



Nach ersten Erkenntnissen soll dieser einen Verkäufer im Rahmen eines Streites massiv bedroht und auch körperlich angegangen haben. Die Polizei nahm in dieser Sache Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung. In diesem Falle werden eventuelle Tatzeugen des Vorfalles gebeten, sich mit der Forchheimer Polizei in Verbindung zu setzen.