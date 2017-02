Kreis Forchheim: Mann wird bei Zimmerbrand in Gräfenberg lebensgefährlich verletzt

Brand in Gräfenberg im Kreis Forchheim: Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, wählte ein Hausbewohner in der Straße "Marktplatz" kurz nach 13 Uhr den Notruf, nachdem er verrußte und erhitzte Fensterscheiben im Erdgeschoss des Nachbarhauses bemerkt hatte. Rasch trafen die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort ein.



Die Feuerwehrleute musste mit Atemmasken die Tür zu der Wohnung im Erdgeschoss öffnen und den bewusstlosen Bewohner aus den vollkommen verqualmten Räumen retten.



Auch der Zimmerbrand wurde schnell gelöscht. Der lebensgefährlich verletzte Mann kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Zwischenzeitlich hatten sich auch die vier anderen Bewohner des Hauses unversehrt in Sicherheit bringen können. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf zirka 10.000 Euro.