Kreis Forchheim: Drei Leichen in Wohnung in Kirchehrenbach entdeckt

In Kirchehrenbach im Landkreis Forchheim sind in einer Wohnung drei Leichen entdeckt worden. Bei den Toten soll es sich um eine Mutter und ihre zwei Kinder handeln. Polizei-Sprecher Peter Müller bestätigte am Nachmittag auf Anfrage von inFranken.de , dass in der Wohnung eine Frau und zwei Kinder gefunden wurden. Vor Ort haben Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Die Todesursache und die Umstände sind bisher nicht bekannt.



Auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte die Feuerwehr Kirchehrenbach, dass sie zu einem mutmaßlichen Wohnungsbrand gerufen wurde. Beim Eintreffen soll das Feuer schon nicht mehr gebrannt haben. Stattdessen fanden die Retter die drei Leichen. "Ob die Rauchentwicklung in Zusammenhang mit dem Todesfällen steht, muss ermittelt werden", so Sebastian Müller von der FFW Kirchehrenbach.



