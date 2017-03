Kletterunfall in Obetrubach: 21-Jähriger verletzt

Am Freitagnachmittag zog sich ein 21-jähriger Nürnberger in der Nähe von Haselstauden beim Vorsteigen an einer Kletterwand eine Fraktur am rechten Sprunggelenk zu, nachdem er in einer Höhe von etwa sechs Metern gegen die Felswand prallte.



Der Kletterer musste mittels Luftrettung geborgen werden und wurde anschließend in die Klinik nach Forchheim gebracht.