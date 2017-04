Kellerwald statt Parkplätze

von ALEXANDER HITSCHFEL

Trotz kräftigen Nieselregens demonstrierten rund 100 Anwohner, aber auch Bürger, die nicht direkt am angrenzenden Berggebiet leben gegen die Pläne der Stadt Forchheim, im Wald bei den Oberen Kellern einen Parkplatz für bis zu 80 Fahrzeuge zu errichten. Eingeladen zu dieser Protestveranstaltung hatte die Initiative "Bürger Forchheims Oberer Kellerwald".



"Heiliger Wald"

"Den Forchheimern ist ihr Kellerwald heilig", so zitierte Hansotto Neubauer Altoberbürgermeister Franz Stumpf (CSU) eingangs seiner Ausführungen. Neubauer, der in der Nähe des geplanten Parkplatzes wohnt, sprach vielen Anwohnern aus dem Herzen. "Alle, die begreifen, was das Besondere, das Einzigartige, unseres Kellerwaldes ist, können nicht nachvollziehen, dass ausgerechnet ein Stadtrat im Wald bei den Oberen Kellern einen großen Parkplatz durchsetzen will", so der ehemalige Schulleiter der Forchheimer Berufsschule. Es sei schließlich genau der prächtige Wald, der die Gaststätten auf dem Kellerberg auszeichne, so Neubauer weiter. Der Forchheimer Kellerwald habe Kultstatus und die Einkehr im Kellerwald habe einen eigenen Zauber, so der Redner weiter.

Der Bau eines solchen Parkplatzes degradiere die Kellerwirtschaften von Gasthäusern im Wald zu Gasthäusern neben einem großen Parkplatz. So jedenfalls würden es die Kellerwaldbesucher empfinden, die noch ein Gespür für eine wertvolle Tradition hätten. Neubauer bezeichnete das Bauvorhaben der Stadt Forchheim als einen Eingriff in die Kultur dieses Platzes. Zwei angebliche Argumente seien immer wieder zu hören, die für den Bau eines Parkplatzes sprechen sollen. In drei der oberen Keller herrsche zurzeit Stillstand. Man sei der Meinung, dass man damit Abhilfe schaffen könne. Dem sei aber nicht so. In diesen Kellern fehle es zu einen an einem Konzept, zum anderen an einem tüchtigen Wirt, ist sich Neubauer sicher.

Das Argument Tourismusförderung lässt Neubauer ebenfalls nicht gelten. Dabei werde übersehen, dass der Bekanntheitsgrad der Keller sehr hoch ist, was tausende Besucher während des Annafestes sowie unzählige Wanderer beweisen würden.

"Disney-Land statt Tradition; nicht mit unseren Kellern", zeigte sich Neubauer kämpferisch. Noch hinzu komme, dass der Kellerwald eine gesetzlich geschützte Landschaft sei, in dem ein Parkplatz nicht ohne Erlaubnis errichtet werden könne.

"Ruhe wird erst einkehren, wenn eine Regelung getroffen sein wird, welche die Kultur und Tradition des Kellerwaldes nicht negativ verändere", war sich Neubauer sicher.

"Den Zauber des Kellerwaldes erhalten, das sei eine Möglichkeit des Oberbürgermeisters sich hier zu profilieren", so Neubauer. Tobias Lukoschek, ebenfalls Anwohner, vertrat die junge Generation der betroffenen Anlieger, die ebenfalls einen solchen Großparkplatz ablehne.



Weitere Aktionen

In den kommenden Wochen will die Bürgerinitiative den Druck auf die Stadtspitze erhöhen. "Geplant sind weitere Infostände in der Innenstadt", so Fischera, der auch weitere Maßnahmen ankündigte.