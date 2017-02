Kampf beginnt direkt vor Klinikum Forchheim

Schlägerei am Freitagabend vor dem Klinikum Forchheim: Kurz vor 22 Uhr hat ein Angestellter des Klinikums eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten direkt vor dem Haupteingang des Krankenhauses gemeldet.



Bis zum Eintreffen der Streifenbesatzungen der Polizei Forchheim verlagerte sich das ganze Geschehen auf den Parkplatz einer Bäckerei in der Bayreuther Straße. Dort trafen die Polizisten drei Personen an, wobei zwei am Boden lagen und gegeneinander kämpften, während der Dritte den Kampf beobachtete. Die Streithähne im Alter von 17 Jahren wurden getrennt.



Beide Kontrahenten waren mit über 1,3 und knapp 1,6 Promille erheblich alkoholisiert und wurden ihren zuständigen Betreuern übergeben. Diese veranlassten aufgrund der erlittenen Gesichtsverletzungen eine ärztliche Versorgung.



Das Motiv der Schlägerei konnte die Polizei noch nicht in Erfahrung bringen. Ermittlungen wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.