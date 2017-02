Jubeljahr ist prächtig eingeläutet

Erdgeschichtlich sind 875 Jahre nur ein Augenblick. "Wir aber freuen uns und dürfen stolz sein auf 875 Jahre Dormitz", betonte Bürgermeister Holger Bezold (FW) zu Beginn der etwas anderen Auftaktveranstaltung im Jubiläumsjahr. "Wir wollen heute gemeinsam feiern und viel Spaß miteinander haben, deshalb gibt es keine Begrüßungen und lange trockene Reden", sagte Bezold in der ausverkauften Mehrzweckhalle in Dormitz. "Das trockenste habt ihr mit meiner Begrüßung schon hinter euch" und übergab die Moderation an Günter Appold.

"Ohne große Ideen, ohne Geld wurde in acht Wochen ein unterhaltsames Programm geschaffen, das wir euch heute vorstellen. Jedoch nehmt es mit Humor", sagte Appold. Was dann folgt,e war eine Mischung aus Situationskomik, Sketchen und Musik von Bürgern für Bürger. Hinter all dem stand als Organisationstalent Sabine Rehm.



Sie hatte es geschafft, zusammen mit allen Mitwirkenden in dieser kurzen Zeit ein Programm mit großem Unterhaltungswert auf die Beine zu stellen. Überhaupt schlüpfte sie an diesem Abend in die verschiedensten Rollen und brachte das Publikum immer wieder zum Lachen. So im Zwiegespräch mit Günter Popp beim Zeitungslesen am Frühstückstisch, wo die geplante Aussegnungshalle als größerer Carport betrachtet wird.





Besuch aus Clairoix



Der Besuch der Winzer Ottmar Kögel und Wolfgang Bigott aus Clairoix mit Krönung der Weinkönigin, alias Anneliese Preu, durch Alt-Bürgermeister Gerhard Schmitt (CSU) sorgte für viel Erheiterung. Die Lacher auf ihrer Seite hatten auch die Gemeinderäte in ihrer letzten Sitzung am 24. Dezember um 17.30 Uhr. So fielen die Abstimmungen einstimmig aus, da die Gegenstimmen ja schon alle unterm Christbaum sitzen, stellte Sitzungsleiter Bezold in dem Sketch fest. Deshalb bekommt Dormitz nun eine Shopping-Mall und den Starfrisör Udo Walz aus Berlin.



Ein tänzerischer Höhepunkt war die Darbietung von Tanzmariechen Sophia Mölkner, die mit tosendem Applaus belohnt wurde. "Dahinter steckt viel Arbeit und Disziplin", erklärt ihre Mutter Elke Mölkner. "Das neue Köstum wurde in den Farben des Patenvereins der Brucker Gaßhenker gehalten und mit 1000 Strasssteinen bestückt", sagt sie voller Stolz. "Wir fiebern schon dem größten Event am kommenden Samstag im Kreis Forchheim entgegen", sagt sie und meint die Prunksitzung in Effeltrich.



Viel Besuch bekam an diesem Show-Abend Bürgermeister Bezold in seinem Büro: So unterbreitete die Bürgermeisterin aus Nowosibirska (gespielt von Sabine Rehm) dem Bürgermeister das Angebot einer Gemeindepartnerschaft. Außerdem schaute ein chinesischer Investor (Günter Appold) vorbei und plante den Bezold-Tower mit 81 Stockwerken. Weil damit zu viele Auflagen verbunden waren, lehnte Bezold ab, worauf sich der Investor mit dem Hinweis verabschiedete er solle sich nicht ärgern, wenn in Hetzeles dann der Schmidtlein-Tower stehe.





Sprachunterschiede in Dormitz



Dass eine Voice-Diagnostic am Patienten möglich ist, zeigten Cordula Quentin und ihre Assistentin Tanja Schmidt. In einem Jour Fixe analysierten Neubürger ihre Möglichkeiten besser mit Dormitzern ins Gespräch zu kommen. Hier stellten sich gleich die ersten Sprachhürden auf, denn es gibt einen sprachlichen Unterschied zwischen Groß- und Kleindormitz.



Mit einer Lichterschau und einer Tanzeinlage des Sportvereins Dormitz unter der Leitung von Elke Mölkner endete die viereinhalbstündige Auftaktveranstaltung zur 875-Jahrfeier Dormitz. "Ich bin stolz auf euch", sagte Bürgermeister Bezold zum Schluss, "nicht nur auf die Akteure, sondern auf unsere Gemeinde." Mit "Ein Hoch auf uns" von Andreas Bourani stimmte sich die Halle auf die weiteren Feierlichkeiten im Jahr ein.