Igensdorf: Auto prallt ungebremst gegen zwei Fußgänger

Zwei verletzte Fußgänger und rund 1000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 2 in Igensdorf im Landkreis Forchheim ereignet hat.Wie die Polizei Ebermannstadt noch in der Nacht mitteilte, übersah eine 44-jährige Autofahrerin laut Zeugenangaben in der Bayreuther Straße eine rote Ampel und prallte mit ihrem VW-Golf ungebremst gegen die beiden bei Grünlicht querenden Fußgänger.Die 68-jährige Fußgängerin und ihr 64-jähriger Ehemann wurden gegen die Frontscheibe des Fahrzeuges geschleudert und mussten aufgrund ihrer mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Noch am Unfallort kümmerten sich die Besatzungen von drei Rettungswagen sowie ein Notarzt um die Verletzten. Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.