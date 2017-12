Hubschrauber sucht Wald bei Oesdorf nach Autodieb ab

Einen neuwertigen, aber gestohlenen Range Rover Sport entdeckte ein Revierförster am Freitagmittag in einem Waldstück bei Oesdorf nahe dem Hemhofener Ortsteil Zeckern. Gegen 12.30 Uhr verständigte der Revierförster die Polizei, nachdem ihm das hochwertige Fahrzeug aus dem Zulassungsbezirk Rems-Murr-Kreis (WN-), Baden-Württemberg, auf einem Waldweg aufgefallen war.



Bei der Überprüfung des mitgeteilten Kennzeichens stellten die Beamten nach Angaben der Polizei fest, dass der silberne Geländewagen in der Nacht zum Donnerstag gestohlen worden war.



Fahndung aus der Luft

Sogleich wurden mehrere Streifenfahrzeuge zusammengezogen und die Besatzung eines Polizeihubschraubers unterstützte die Fahndungsmaßnahmen aus der Luft.



Wenig später stellten Polizisten in Zivil bei der Überprüfung des Autos jedoch fest, dass es verlassen war. Zudem wurde bekannt, dass der Range Rover bereits einen Tag zuvor an dieser Örtlichkeit abgestellt gesehen wurde und es somit eher unwahrscheinlich war, dass sich noch tatverdächtige Personen in der Nähe aufhalten. Beamte des Fachkommissariats der Kripo Bamberg übernahmen die Ermittlungen vor Ort.



Wer hat in der Zeit von Donnerstagmorgen bis in die späten Mittagsstunden Wahrnehmungen im Bereich des Waldstückes bei Oesdorf gemacht?



Wer hat am Donnerstagvormittag in diesem Bereich verdächtige Personen gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Tel. 0951/9129-491 entgegen.