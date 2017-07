Heroldsbacher Kreismusikerfest: Zwei Polizeieinsätze aufgrund von zu viel Alkohol

Eine alkoholisierte Jugendliche und ein ebenfalls stark alkoholisierter Heranwachsender haben auf dem Kreismusikerfest in Heroldsbach gleich zwei Polizeieinsätze ausgelöst, wie die Polizei berichtet.



Zunächst wurde eine 15-Jährige volltrunken auf einem Feldweg liegend aufgefunden. Die 15-Jährige konnte schließlich ihrem Vater übergeben werden. Ein zuvor durchgeführter Atemalkohol-Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Trotz des hohen Alkohol-Wertes wurde seitens des Erziehungsberechtigten eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus abgelehnt. An das Jugendamt ergeht diesbzgl. noch eine Meldung.



Weiterhin sollten die Personalien eines nicht weniger betrunkenen, jungen Mannes festgestellt werden, der besinnungslos gegenüber dem Festzelt auf dem Gehweg lag. Noch während der Personalienfeststellung ging dieser unmittelbar auf die Einsatzkräfte los und schlug einem Beamten mit der flachen Hand die Brille aus dem Gesicht.



Der 20-jährige Heroldsbacher wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Er war mit über 2,6 Promille alkoholisiert und wurde später vom verständigten Vater aus dem Haftraum abgeholt. Auf ihn wartet eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, vorsätzlicher Körperverletzung u.a. Die eingesetzten Beamten wurden leicht verletzt, blieben aber weiterhin dienstfähig.