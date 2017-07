Größter CT-Standort der Welt

von ALEXANDER HITSCHFEL

Mit einem Festakt, zu dem auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann gekommen war, wurde das neue Büro- und Entwicklungsgebäude Rhein-Main-Donau-Kanal feierlich seiner Bestimmung übergeben. Nur knapp drei Jahre Bauzeit vergingen, Siemens investierte einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in die Vergrößerung des Forchheimer Standorts, der bis zu 2000 Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld bietet. Der Siemens-Healthineers-Standort Forchheim ist damit auf eine Gesamtfläche von 39 000 Quadratmeter und mehr als 3100 Mitarbeiter angewachsen, wie Michael Sen (Mitglieds des Vorstands der Siemens AG und Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens Healthcare GmbH) berichtete.



Größte CT-Fabrik der Welt

Mit den jüngsten Großinvestitionen in die Entwicklungs- und Produktionsstandorte in Forchheim, Walpole (USA) und Shanghai richte man das Unternehmen so aus, dass man nahe bei den Kunden und in deren jeweiligen Märkten präsent sei, so Sen. Gleichzeitig erneuere man durch dieses Invest die enge Bindung zum Heimatmarkt Deutschland und setze damit das langjährige nachhaltige Engagement in Forchheim und Erlangen fort, so Sen weiter.



In Forchheim stehe aktuell die größte CT-Fabrik der Welt, sagte Sen, der gleichzeitig das neueste Baby von Siemens Healthineers Forchheim kurz vorstellte. Aktuell würden die ersten von Roboterarmen gelenkten Röntgensysteme, Made in Forchheim, hergestellt, so Sen.



Mit den Baumaßnahmen der vergangenen Jahre habe man den Siemens-Healthineers-Standort Forchheim zu einem zentralen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandort von Siemens weiterentwickelt und dort große Teile des Bildgebungs- und Therapiegeschäftes zusammengeführt, sagte Bernd Montag von Siemens Healthineers.



Staatsminister Joachim Herrmann (CSU) gratulierte zur Neueröffnung des Neubaus und dankte Siemens für das Engagement. Die Metropolregion Nürnberg genieße inzwischen - dank Siemens - bundesweite Anerkennung als Kompetenzzentrum in der Gesundheitstechnologie, so der Staatsminister.

Dankbarkeit über das Engagement der Firma Siemens zeigte auch Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD), der sich über die langfristige Standort-Entscheidung freute.



Kirschstein würdigt Stumpf

Uwe Kirschstein sagte aber auch, dass eigentlich sein Vorgänger im Amt, Franz Stumpf (der unter den Ehrengästen weilte), am Rednerpult stehen müsse. Stumpf sei es gewesen, der mit viel Engagement dafür gesorgt habe, dass Siemens immer optimale Rahmenbedingungen in Forchheim für die Ansiedlung und für die Weiterentwicklung vorgefunden habe. Mitgebracht hatte Kirschstein auch seinen ehemaligen Siemens-Mitarbeiter-Ausweis, den er immer noch daheim bei sich habe, so das Stadtoberhaupt. Kirschstein selbst habe in diesem Geschäftsbereich am 8. Januar 2007 als junger Ingenieur in Erlangen angefangen und hätte dann auch mit nach Forchheim umziehen sollen. Soweit ist es bekanntlich aber ja nicht gekommen, so Kirschstein.



Auch Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Fees zeigte sich erfreut, dass der Konzern kräftig in den Standort Forchheim investiert, und "ein deutliches Bekenntnis für den Verbleib am Standort" gegeben habe. Dies sei nicht immer so gewesen: 1996 sei der Standort Forchheim im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen in Frage gestellt worden. Damals habe es einen Demonstrationszug von Siemensmitarbeitern gegeben; die Mitarbeiter hatten um ihre Arbeitsplätze fürchten müssen, so Fees. Gott sei Dank sei es gelungen, neue Kraft zu schöpfen.

Die Büroflächen umfassen insgesamt rund 18 000 Quadratmeter. Die großzügigen Räumlichkeiten und mehr als 120 Besprechungsräume bieten Platz für Austausch und Zusammenarbeit. Über dem Eingangsbereich befindet sich das Konferenzzentrum mit 13 Räumen, ein Mitarbeiterrestaurant mit 480 Plätzen und eine Kaffeebar. Im Untergeschoss liegt die 4500 Quadratmeter große Entwicklungszone mit Labors und Testkojen; auch ein eigenes Rechenzentrum ist vorhanden. Genutzt wird das Gebäude als weltweite Zentrale des Geschäftsbereichs Diagnostische Bildgebung und für Mitarbeit, die an Entwicklung und Vertrieb von Computertomographen, Röntgensystemen und Bildgebungssoftware arbeiten.