Gewobau baut am RSV-Kraftwerk in Baiersdorf

von PAULINE LINDNER

Auch im Norden Wellerstadts entsteht Wohnbau. Die Regnitzstromversorgung, ein Tochterunternehmen der Erlanger und der Forchheimer Stadtwerke, besitzt auf Höhe des Kraftwerks ein langgestrecktes Grundstück. Das will sie zusammen mit der Gewobau, dem gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen der Stadt Erlangen, bebauen. Geplant sind im Süden sechs Reihenhäuser, nach Norden zu schließt sich ein Wohnriegel an.



Die höchsten Gebäudeteile haben fünf Stockwerke, also etwa so hoch wie das bestehende Kraftwerk gleich nebenan. Es entstehen überwiegend Mietwohnungen, wovon 25 Prozent dem sozialen Wohnungsbau unterliegen. Gewobau-Geschäftsführer Gernot Küchler stellte das Projekt dem Stadtrat vor.



Ihm ist es egal, ob die Wohnungen frei finanziert werden oder nicht. Bei den Sozialwohnungen allerdings liegt das Belegungsrecht beim Kreis, der es wiederum auf die Kommune übertragen kann.





Engagement im Landkreis



Sein Haus, so trug er vor, gehe neuerdings ins Umland, weil es in Erlangen kaum mehr Wohnbauflächen gebe. Gespräche mit dem Landratsamt laufen, das 1950 gegründete Wohnbauunternehmen kreisweit auszudehnen. In Erlangen hat die Gewobau über 8000 Wohnungen, davon gut 3000 im sozialen Wohnungsbau.



Aufgeschlossen steht das Unternehmen einer Anfrage des Roten Kreuzes gegenüber, das dort eine Tagespflege einrichten möchte. Erdgeschosswohnungen mit Gartenanteil würden dafür zur Verfügung gestellt, erläuterte Küchler. Denn die Zielgruppen des Baus sind zum einen Senioren, zum anderen junge Familien, denen allen barrierefreie Wohnungen zugute kommen. "Ich tendiere dazu, fast alle Wohnungen nach den Regeln des sozialen Wohnungsbaus zu machen", sagte Küchler, der vor allem an Schwellenfamilien denkt, deren Familieneinkommen (bie vier Personen) bei etwa 60 000 Euro Bruttojahreseinkommen liegt.



Küchler geht von Wohnungsgrößen zwischen 45 und 80 Quadratmetern aus , die sich auf zwei bis vier Zimmer verteilen: "Unser Piltoprojekt für diese Bauweise ist in Erlangen in der Pommernstraße." Deswegen erwartet er auch in Baiersdorf Mietpreise über zehn Euro, denn in Erlangen lägen die Neubaumieten zwischen elf und zwölf Euro. Auch Sozialwohnungen werden mit 11,50 Euro kalkuliert.



Die Zufahrt entsteht über eine Parallelstraße zur alten B 4, die heute als Fuhre von Wellerstädter Landwirten genutzt wird. Ob und wie diese Zufahrt an die Werkstraße angebunden wird, ist noch offen. "Bezahlbarer Wohnraum ist in Baiersdorf kaum vorhanden", argumentierte Zweite Bürgermeisterin Eva Ehrhardt-Odörfer (SPD) im Rat. Ihre Information bezog sich überwiegend auf Fehlbeleger im Asylbewerber-Wohnheim, aber auch auf Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht seien.



In der nächsten Ratssitzung will die SPD einen Antrag einbringen, dass die Stadt übergangsweise als Mieter fungiert und Wohnungen ihrerseits anmietet. Gedanken zur Finanzierung sollen dann auch vorliegen.

Dieses Problem kennt auch CSU-Sprecherin Dorothea Neubauer. "Ich werde immer wieder angerufen. Man ist einfach hilflos." Sie appellierte ausdrücklich an alle Wohnungseigentümer, die Leerstände haben, zu vermieten. "Das sind viele in Baiersdorf. Und leerstehend werden die Häuser nicht besser", ergänzte sie.





Qualifikation



Wohnungssuche und Hilfe dabei ist derzeit eine Hauptaufgabe auch für den Flüchtlingshilfsverein "Hand in Hand". Dessen Sprecher Doris Franke und Nils Oßwald stellten ihre Organisation dem Rat vor. Seit zwei Jahren kümmern sich gut 20 Ehrenamtliche um derzeit 45 Flüchtlinge in Baiersdorf. So haben die insgesamt 60 bis 70 Unterstützer für alle Flüchtlinge Weiterbildungsmaßnahmen gefunden. Die 18- bis 21-Jährigen besuchen alle die Berufsintegrationsklassen der Berufsschule. Einer beginnt im Herbst ein technisches Studium und einer besucht die FOS. Für die älteren unter den Flüchtlingen wurden berufsbezogene Deutschkurse gefunden, nach deren Abschluss sie dann eine Lehre beginnen können.



Zwei der Baiersdorfer Flüchtlinge aus Äthiopien haben im Ort eine Lehrstelle. Auch für weitere zehn bis 15 stehen die Chancen im Herbst gut.





Problemfälle



Viel Zeitaufwand steckt auch in der Begleitung des Asylverfahrens. Ein besonderes Problem haben Äthiopier. Franke hält ihre Anerkennungschance für gering, aber ihr Heimatland lässt sie nicht wieder einreisen.



Freizeitangebote gehören auch dazu. Ganz oben stehen Schwimmkurse und Lauftraining. "Beim Krenlauf werden wieder viele dabei sein", versicherte Franke. Die neue Kunstausstellung im Rathaus zeigt Werke eines Asylbewerbers.



Im Kirchenasyl begann er mit dem Malen. Am 20. Mai veranstaltet "Hand in Hand" eine Infoveranstaltung in der Jahnhalle, das Ziel ist letztlich die "Verzahnung mit der Gesellschaft" (Oßwald). Deswegen sucht der Verein auch Paten, die einzelnen Flüchtlingen helfen, zum Beispiel bei den Hausaufgaben.