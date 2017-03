Frontalzusammenstoß in Forchheim: Vier Verletzte

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Forchheim und Gosberg sind am Sonntagmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei.



Ein 42-Jähriger fuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Gosberg. Dabei wollte er einen Omnibus überholen. Beim Überholen übersah er einen 30-jähriger Autofahrer, der ihm entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die beiden Fahrer sowie zwei 31- und 16-jährige Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt. Sie kamen in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.