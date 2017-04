Frontaler Crash zwischen Pettensiedel und Steinbach - Kleinkind verletzt

Die beiden Fahrerinnen und ein zweijährige Kind wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.Der Unfall geschah gegen Mittag auf der Staatsstraße 2740 wenige Meter nach der Kläranlage bei Pettensiedel Richtung Steinbach. An beiden Fahrzeugen entstand ein Frontalschaden.Wie genau der Unfall passiert ist, darüber kann noch keine Auskunft gegeben werden. "Die beiden Fahrerinnen standen unter Schock und konnten sich an den Unfallhergang nicht erinnern", informierte eine Polizeibeamtin der Polizeiinspektion Ebermannsstadt, die den Unfall aufnahm. Vermutet wird, dass der schwarze Seat einer Fahrerin aus Schwaig aus dem Landkreis Nürnberger Land (Kennzeichen LAU) mit dem zweijährigen Kleinkind von Forth kommend Richtung Steinbach fuhr. In der Gegenrichtung war der weiße Citroen eines Seniorenzentrums aus Eckental unterwegs.Aus bislang nicht geklärten Ursachen stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags im Seat ausgelöst. Die Fahrertür ließ sich nicht mehr öffnen, weshalb die Igensdorfer Feuerwehr die Fahrerin mit der Rettungsschere aus dem Auto holte.Vor Ort waren drei Rettungswagen und zwei Notärzte, die sich sofort um die Fahrerinnen und das Kleinkind kümmerten. "Polytrauma" lautete die erste Diagnose. Alle Unfallbeteiligten wurden mit den Rettungswagen ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung gefahren.An beiden Unfallwagen entstand ein Totalschaden. Mit etwa 20.000 Euro wurde die Schadenshöhe zunächst geschätzt.Vor Ort waren die Feuerwehren Igensdorf mit der Rettungsschere sowie die Feuerwehren aus Forth, Steinbach und Pettensiedel, die die Unfallstelle sicherten, die Straße für den Verkehr sperrten und umleiteten. Da die Fahrerinnen keine Angaben über den Unfallhergang geben können, bittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880, um Hinweise neutraler Zeugen.