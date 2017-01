Frohsinn nach Dobenreuther Art

von FRANZ GALSTER

"So ein Zirkus in Dobenreuth" lautet heuer das Motto des Faschings in Dobenreuth. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, schließlich will man das Jubiläum "20 Jahre Fasching in Dobenreuth" zu einem besonderen Spektakel werden lassen. Ein Zirkuszelt neben dem Gemeinschaftshaus soll 199 Besuchern Platz bieten.

Im Gebäude selbst fanden bisher rund 130 Gäste Einlass. Mit 25 Besuchern hat damals alles im Gemeinschaftshaus angefangen. "Das heutige Ehrenmitglied Horst Weißkopf spielte den sterbenden Schwan, wir lachten auch damals in der kleinen Gruppe Tränen", erinnert sich Marion Turnwald.



Es war der Start einer von vielen Nachbarn bewunderten Faschingsserie. "Es ist schon ein verrückter Haufen", meint Marion Turnwald, "wir sind kein Verein, sondern schlicht eine Gemeinschaft von Idealisten, die von ihren Ideen und ihrem großen Einsatz lebt." Bescheiden wie sie ist, spricht Marion Turnwald nicht aus, dass sie selbst der treibende Motor des Dobenreuther Faschings ist. Stattdessen lobt sie das Engagement von Jürgen Haller, dem Leiter des Gemeinschaftshauses. Und sie lobt das Engagement aller Dobenreuther Vereine.



Spaß für Frauen

In diesem Jahr gehen die Dobenreuther ins Risiko. Denn der Zirkus soll im Zirkuszelt stattfinden. Das bedeuten Ausgaben für den Auf- und Abbau des Zeltes, für den Bodenbelag, die Heizung und viele Unwägbarkeiten. Sollte das Wetter extreme Temperaturen im zweistelligen Minusbereich bringen, könnte sogar gezwungen sein, in das Gemeinschaftshaus zurück- zugehen.



Interessenten sind deshalb gut beraten, im Vorverkauf möglichst schnell ihre Karten zu besorgen. Das Programm verspricht wieder beste Unterhaltung. Die Männerballetts aus Pinzberg, Poppendorf, Effeltrich und Dobenreuth werden besonders das Auge der Frauen erfreuen. Marion Turnwald lächelt, sie will zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mehr verraten. Sie freut sich auf die Garde aus Heroldsbach, ebenso wie auf die Kunreuther Gruppen, auf die man immer zuverlässig zählen könne.

Die fetzige, das Bauchfell arg strapazierende Büttenrede von Gela ist seit langem ein fester Bestandteil des Kunreuther Karnevals.



In veränderter Form

Marion Turnwald kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn sie weiter die teilnehmenden Gruppen aufzählt. Die Band Standing Ovation heizt seit vielen die Jahre die Stimmung kräftig an, ist nicht mehr wegzudenken.

Diese Musiker werden auch heuer auftreten, allerdings in einer leicht veränderter Form. Vielleicht sogar mit einem anderen Namen. So oder so: Marion Turnwald verspricht, dass die Qualität der Band stimmen wird. Dann wird sie einen Moment etwas nachdenklicher. Fasching, das sei auch eine Art Brückenbauen zwischen den Menschen.



Daran liege ihr sehr viel. Sie deutet auf einen Spruch hinter ihrem Schreibtisch. "Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen", steht von Guy de Maupassant.

Auch Bürgermeister Reinhard Seeber (CSU) schaut mit Bewunderung auf seinen kleinen, aber feinen Ortsteil. Er unterstützt den Fasching in Dobenreuth auch persönlich.

"Und wenn mein kleiner Traktor wegen zu großer Kälte nicht streikt, fahre ich auch am Faschingszug wie in jedem Jahr mit. Dabei bin ich aber auf jeden Fall", versprichr der Bürgermeister.





Weiberfasching am Freitag, 24. Februar; Einlass ist um 19 Uhr.



Rosenmontagsball am Montag, 27. Februar; Einlass ist um 19 Uhr:



Faschingsumzug am Dienstag 28. Februar; Einlass ist um 14.30.



Karten Eintrittskarten gibt ab sofort bei Monika Steinhäußer unter Tel. 09199/ 69 60 210.



Preis Karten kosten zehn Euro.