Forchheimer Geschäftsleute haben Gelegenheit selbst verschlafen

von ALEXANDER HITSCHFEL

Quasi als Pendant zur Forchheimer Werbegemeinschaft treffen sich die Innenstädter - ein Zusammenschluss mehrerer Forchheimer Geschäftsleute - inzwischen regelmäßig, um Forchheim als Einkaufsstadt wieder attraktiver zu machen. Man hat eine klare Botschaft formuliert, die man der Stadt Forchheim ans Herz legt: "Wir brauchen endlich einen funktionierenden City-Manager."



Diese Forderung solle besser heute als morgen umgesetzt werden, meint Heike Schade von der Buchhandlung Blaues Stäffala. Dreh- und Angelpunkt beim jüngsten Arbeitstreffen war immer wieder die Forderung so einem City-Manager. Dies sieht auch Petra Dietzel, Geschäftsinhaberin von La Boutique so.





Sogar die Erlanger



Selbst die Stadt Erlangen, die mit Personalausgaben im Haushalt immer sehr restriktiv verfahre, habe seit 1995 ein professionelles City-Management. Auch das Thema verkaufsoffene Sonntage sieht Dietzel bei einem City-Manager angesiedelt. "Hätten wir einen Citymanager, dann könnte er mit den betroffenen Personen darüber reden, wann solche verkaufsoffenen Sonntage wirklich Sinn machen", legte Dietzel nach. Manfred Schade vom Blauen Stäffala ist sich sicher: "Die verkaufsoffenen Sonntage werden gekippt, vielleicht nicht in Gänze, aber zum Teil." Wie er darauf kommt? Er habe bereits gehört, dass eine Klage gegen den Stadtratsbeschluss am Laufen sei.





Kein Rückhalt im Rat



"Das hat ja auch OB Kirschstein so gesehen, weil er bei der Abstimmung dagegen gestimmt hat", ergänzt Schade. Eigentlich hätte man als Innenstädter bei der Gestaltung der Terminierung der verkaufsoffenen Sonntage auch mitmischen können, stellten die Geschäftsleute fest, das sei aber versäumt worden. Man ärgere sich über den einen oder anderen Stadtrat, so Heike Schade.



Hauptproblematik bei den verkaufsoffenen Sonntagen sei, dass sie attraktiver gemacht werden müssten. Die Geschäftsleute in der Stadt Forchheim müssten endlich verstehen ihr "großes Pfund" auch richtig einzusetzen. Immer wieder höre er, so Schade, dass auswärtige Besucher aus anderen Städten die vielen kleinen Läden ohne große Filialisten loben würden. Deswegen müssten auch möglichst alle Geschäfte ihre Türen am verkaufsoffenen Sonntag aufmachen.



"Ein bisschen Foodtruck, ein bisschen Hüpfburg, aber alles ist nicht gebündelt", findet Heike Schade, die eine Bündelung der Veranstaltungen vorschlägt. Ob es Sinn mache, sich an allen von der Stadt Forchheim beschlossenen Terminen für verkaufsoffene Sonntage zu beteiligen, wurde ebenfalls diskutiert. "Wir brauchen die verkaufsoffenen Sonntage für unser Geschäft", stellte Heike Ammon vom Laden 3 klar. Sie ist nicht so ganz mit dem Vorschlag des Vorstands einverstanden, sich aus den vier verkaufsoffenen Sonntagen zwei herauszupicken. Sowohl der Mai-Termin (verknüpft mit dem Kunsthandwerkermarkt) als auch die Lange Einkaufsnacht (mit den Afrika-Kulturtagen) seien sinnvoll, so Manfred Schade; er stellte den vom Stadtrat beschlossenen Oktober-Termin infrage.



Von Seiten der Innenstädter will man nun das Thema "Afrika" auch in den einzelnen teilnehmenden Geschäften bei den Afrika-Kulturtage weiterspielen. So überlegt man beispielsweise, Trommler zu engagieren, die die Leute in die Geschäfte der Nebenstraßen "trommeln" sollen. Am Kunsthandwerkermarkt will man beim verkaufsoffenen Sonntag das Thema "Kunst" in den Geschäften spielen. Eines wurde klar: Man müsse im Zeitalter von Online-Shops die Kunden dafür sensibilisieren, ihre Einkäufe nicht ausschließlich im Internet, sondern in den Einzelhandelsgeschäften vor Ort zu tätigen. Die Innenstädter wollen mit einer "Wachrüttel-Aktion" die Kunden für die Nöte der Geschäftsinhaber sensibilisieren. Sie wollen demnächst geschlossen mal alle Schaufenster-Beleuchtungen am Abend ausschalten, um auf die Probleme hinzuweisen, wie die Innenstadt vielleicht einmal aussehen könnte.