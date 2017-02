Forchheim: Mit Alkohol am Steuer - Siebenjährige verletzt

Bei einem Unfall wurde am Sonntagnachmittag in der Buckenhofener Straße in Forchheim ein 7-jähriges Mädchen leicht verletzt.



Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 78-jähriger Opel-Fahrer nach rechts in ein Grundstück abbiegen. Hierzu scherte er kurz vor dem Abbiegen leicht nach links aus.



Die hinter ihm fahrende 36-jährige Hyundai-Fahrerin deutete dies falsch und versucht, rechts an ihm vorbeizufahren. Als der 78-Jährige nach rechts zog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.



Am Wagen der 36-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Am Pkw des 78-Jährigen etwa 5.000 Euro. Im Auto der 36-Jährigen befand sich deren 7-jährige Tochter. Diese wurde leicht verletzt. Sie musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden.



Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 36-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert über 0,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ist die Folge.