Forchheim: Küchenpersonal schlägt sich mit Töpfen und Kochlöffeln

Am frühen Freitagabend kam es laut Polizei in einem asiatischen Lokal in der Bayreuther Straße in Forchheim zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem Küchenpersonal.



Das ganze Geschehen ereignete sich in der Küche und verlagerte sich im Anschluss auf den Hinterhof. Die Beteiligten im Alter von 33 und 48 Jahren nahmen neben ihren Fäusten noch Kochlöffel und Kochtöpfe zu Hilfe und schlugen aufeinander ein.



Weiterhin bedrohten sich beide gegenseitig mit Küchenmesser und Küchenbeil. Die Streithähne konnten bis zum Eintreffen der Polizei bereits von Angestellten getrennt werden. Beide erlitten leichte Verletzungen.



Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. In diesem Zusammenhang möchten sich Gäste des Restaurants sowie Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, bei der Polizei melden.