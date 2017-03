Forchheim: Diese Biergärten und -keller haben schon offen

Wiesent-Garten





Brauhaus am Kreuzberg





Forchheimer Kellerwald



Nederkeller

Greif´s Keller

Rappenkeller

Glockenkeller

Die Sonne scheint, der Frühling ist da und das bereits im März. Bei dem schönen Wetter will man so viel Zeit wie möglich draußen verbringen und das doch am liebsten mit einem kühlen Bier in der Hand. Die Biergarten- und Bierkeller-Saison hat zwar noch nicht offiziell begonnen, mancherorts in und um Forchheim haben die Wirtschaften aber doch schon ihre Gärten geöffnet.Der Wiesent-Garten in Ebermannstadt (Am Kirchenwehr 10) lädt bereits jetzt zu Kellerbier und Brotzeit an die namensgebende Wiesent. Von Montag bis Samstag hat der Wiesent-Garten ab 15 Uhr geöffnet. Sonntags und an Feiertagen sind Gäste bereits ab 14 Uhr willkommen. Täglich gibt es Spezialitäten vom Grill, am Freitag Fisch. Auf der Internetseite informiert der Wiesent-Garten über Veranstaltungen, die in unregelmäßigem Abstand stattfinden.Auch das Brauhaus am Kreuzberg 1 in Hallerndorf-Schnaid öffnet ab jetzt bei schönem Wetter jeden Tag ab 11 Uhr. Das Brauhaus bietet eine große Auswahl an Bier-Klassikern wie Zwickel, Schlotfegerla und Pilgertrunk - aber auch Spezialitäten wie Cognac und Sherry Bockbier. Neben Brotzeitplatten bietet das Brauhaus seinen Gästen auch warme Speißen rund um Schäuferla, Krustenbraten und Co. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Brauhaus.Der Forchheimer Kellerwald wirbt selbst damit, der größte Biergarten der Welt zu sein. Über 30.000 Sitzplätze gibt es in den 24 Bierkellern. Allerdings haben noch nicht alle Keller geöffnet. Viele öffnen erst zum 1. Mai oder zum Annafest. Ein Besuch lohnt sich aber schon jetzt - und zwar nicht nur wegen der schönen Landschaft. Geöffnet haben unter anderem bereits:Derhat ganzjährig geöffnet. Dienstag sowie Donnerstag bis Sonntag lädt der Keller von 11-14 Uhr sowie 16-22 Uhr ein. Am Montag öffnet er erst ab 17 Uhr, am Mittwoch ist Ruhetag.Auch derhat ganzjährig geöffnet. In den Sommermontane von April bis September erwarten die Gäste täglich ab 14 Uhr neben Kellerbier auch Speisen wie Krenfleisch, Schäuferla und Adlerhaxe. Am Sonntag und an Feiertagen öffnet der Keller bereits ab 9 Uhr. Die Öffnungszeiten in den Wintermonaten (Okt-Mrz): Di, Do, Fr, Sa ab 15 Uhr, So ab 9 Uhr.Imsind Gäste in den Wintermonaten (Okt-Apr) ab 16 Uhr, am Sonntag und an Feiertagen ab 11 Uhr willkommen. Ab Mai hat der Keller ab 11 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag.Derhat das ganze Jahr geöffnet. Zwischen Montag und Freitag öffnet der Keller ab 15 Uhr, am Samstag ab 11 Uhr. Am Sonntag und an Feiertagen ist der Bierkeller ab 9.30 Uhr geöffnet. Am Dienstag ist RuhetagSie kennen Bierkeller oder Biergärten in ihrer Region, die bereits geöffnet haben? Dann schreiben Sie uns über eine E-Mail