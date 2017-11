Feuerwehr kann Fahrzeug-Brand in Behringersmühle rasch löschen

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brannte am Samstagnachmittag der Motorraum eines Autos in Behringersmühle (Landkreis Forchheim) komplett aus.



Die Fahrerin hatte nach Polizeiangaben während der Fahrt bereits Brandgeruch wahrgenommen. Daraufhin stellte sie ihren, bereits leicht qualmenden Wagen auf einem Parkplatz ab, um in der nahegelegenen Werkstatt Rat zu holen. Als sie nur Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrte, brannte bereits der Motorraum.



Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.