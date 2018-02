Ein Weilersbacher macht Film-Karriere

Von Selina Jörgensen



Der Weilersbacher Sebastian Gath meint es ernst mit der Schauspielerei. Der FT berichtete bereits vor zwei Jahren über den jungen Schauspieler, als er bei der Dating-Show "Next Please" auf RTL 2 zu sehen war. "Das war der Anfang", sagt der 22-Jährige heute dazu. Die Frage, ob er seine heutige Freundin dort kennen gelernt habe, verneint er lachend. Die habe er in einem Urlaub in der Türkei getroffen.



Obwohl er seine große Liebe dort nicht fand, konnte Gath während der damaligen Dreharbeiten zu "Next Please" erste Kontakte in der Branche knüpfen. "Ich habe mich mit einem der Kameramänner angefreundet. Der hat wiederum einen Cousin in Graz, über den ich dann einen Job in einem Werbespot für Landwirt-Flirt bekommen habe. Das ist ein österreichisches Dating-Portal", erzählt er.



Beikoch bei "Sturm der Liebe"

Darauf folgten Castings in München und Berlin, wo Gath kleinere Rollen ergatterte, darunter die eines jugendlichen Halbstarken in dem Bayerischen Weihnachtsfilm "Mein Schwiegervater, der Stinkstiefel." Der Schauspieler sagt, er sei anfangs enttäuscht gewesen, als der Film ausgestrahlt wurde: "Ich habe meinen Freunden und meiner Familie Bescheid gesagt, und dann wurde fast mein ganzer Text weggeschnitten. Das war schon ärgerlich, aber damit muss man als Schauspieler leben können."



In der Folgezeit hatte der junge Mann mehrere kleine Auftritte bei "Heiter bis tödlich", "Dahoam is Dahoam" und "Der Alte". "Diese Mini-Sprechrollen waren quasi wie ein Praktikum für mich, ich konnte mir anschauen wie alles funktioniert und abläuft", sagt der Darsteller.



Bei "Dahoam is Dahoam" wurde ihm eine wiederkehrende Rolle angeboten, so dass er ein halbes Jahr lang zwei Drehtage im Monat hatte.



Seit August gehört Sebastian Gath bei "Sturm der Liebe" zum festen Stammpersonal in der Küche, dort spielt er den Beikoch. In unregelmäßigen Abständen wird er für die Rolle eingesetzt: "Ich stehe auf einer Liste mit 15 Kleindarstellern, die je nach Bedarf für die Dreharbeiten gebucht werden. Es ist sehr schwierig auf diese Liste zu kommen."



Die erste Titelrolle

Am Dienstag, 4. Oktober, läuft um 20.15 Uhr der Spielfilm "Volltreffer" auf Sat.1. "Da spiele ich einen Kölner Fußballfan", freut sich Gath. Außerdem wird es vermutlich Ende Oktober eine Kinopremiere in Neufahrn geben, bei der erstmals die Komödie "Ein Wochenende bei Tommy" der Öffentlichkeit gezeigt wird. Der Weilersbacher hat in der Low-Budget-Produktion die Titelrolle des Tommy ergattert.



Der Darsteller wird oft gefragt, ob er von der Schauspielerei leben kann. Seine Antwort sei immer die gleiche: "Ich bin ein reicher Mensch, denn ich habe eine wundervolle Familie, Freundin und Freunde."



Gath ging auf die Volksschule Kirchehrenbach, arbeitete später unter anderem bei Brodos in Baiersdorf und Siemens in Erlangen. Sein Traumjob sei aber die Schauspielerei. Daher ist Gath nun im zweiten Ausbildungsjahr auf der ISSA in München. "Nach der Ausbildung bin ich ein staatlich anerkannter Schauspieler", erklärt er.

Der Unterricht an der ISSA sei ausschließlich berufsbezogen, fährt er fort. Neben Fächern wie "Improvisation" oder "Körpersprache und Kamera" gebe es auch "Sprechen", um den Nachwuchs-Schauspielern ihren Dialekt abzutrainieren. "Für mich als Franken war das ganz schön hart", schmunzelt Gath.



Auch das Fach "Jazz-Dance und Gesang" werde an der Münchner Schauspielschule unterrichtet, erzählt er weiter. Für eine Rolle würde er zwar singen, ansonsten bleibe er aber lieber beim Schauspielern. Allerdings wolle er nicht unbedingt als Soap-Star bekannt werden, sondern in Spiel- und Kinofilmen auftreten, erklärt er. Dafür plant der 22-Jährige, nach seiner Ausbildung auf viele Castings in Köln, Hamburg, Berlin und München zu gehen. Gath würde gerne in die Fußstapfen von Christoph Walz treten: "Meine absolute Traumrolle ist die des Bösewichts in James Bond."