Dobenreuther Narren pfeifen auf den Wind

Buchstäblich ins Wasser gefallen ist der so beliebte Dobenreuther Faschingszug. In den vergangenen acht Jahren zuvor war er kein einziges Mal ausgefallen. 17 Gruppen und auch Landrat Hermann Ulm (CSU) waren zum Gaudiwurm durch das kleine Dobenreuth erwartet worden. "Die Sicherheit geht in diesem Fall einfach vor", erklärte die Veranstalterin Marion Turnwald die Absage.



Den nachgebauten Leuchtturm, der ganz im Zeichen des Mottos "Hamburg und Reeperbahn" steht, hätten die Dobenreuther nicht ruhigen Gewissens auf den Faschingszügen transportieren können: "Das war uns zu gefährlich", sagte Turnwald. Obwohl die Entscheidung, den Faschingszug abzusagen, kurzfristig gefallen ist, konnten die Dobenreuther ein beachtliches Ersatzprogramm auf die Beine stellen. "Wir lassen uns die gute Laune nicht verderben", gab Turnwald den Ton vor.



Im Mehrzweckhaus von Dobenreuth fanden sich so die Pinzberger "Tussis on Tour", die Reifenberger "Schafe", die Kunreuther "Ärzte" und die Dobenreuther "Leuchttürme" zum ausgelassenen Feiern unter dem Motto "Hamburg, meine Stadt" ein. Mit von der Partie waren Matrosinnen, Bootsmänner, Smutjes und Kapitäne.



Ausblick auf 2017

Als Schmankerl gab es noch einen Auftritt der Burzelgarde von Trainerin Sabine Wild, die sich aus jungen Mädchen zusammensetzt. Die Trainerin ist als ein echter Erfolgsgarant bekannt, führte sie doch erst kürzlich das Dobenreuther Männerballett zur Titelverteidigung beim Effeltricher Männerballett-Wettbewerb.

Nach dem Programm schnappte sich Marion Turnwald noch einmal das Mikrofon: "Ihr könnt gespannt sein, was wir uns zum 20. Faschingsjubiläum 2017 einfallen lassen."