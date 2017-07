Diese Musikreise begann 1967

Die Plakate in Forchheim sind nicht zu übersehen. Der Musikverein Buckenhofen feiert sein 50-jähriges Bestehen auf der Sportinsel - drei Tage lang!

Das XXL-Programm beginnt mit einem Festakt der Bläserphilharmonie. Knapp 700 Gäste vergnügen sich in und außerhalb eines Bierzeltes auf der Sportinsel. Unter den Gästen feiern auch Mitglieder der italienischen Banda Sociale Lavis aus der Nähe von Trient die 30-jährige Verbundenheit mit dem Jubilar.



In seiner Begrüßung sprach der Vorstandsvorsitzende des Musikvereins, Bernd Froese, von einem Samenkorn, das 1967 gesät wurde und aus dem mittlerweile ein stattlicher Baum gewachsen sei. Dies wäre nicht möglich gewesen ohne die Menschen, die sich in den letzten 50 Jahren aktiv eingebracht haben. Sei es in verantwortlicher Position in der Vorstandschaft, als Musiker, als Mitglieder oder als "helfende Hände", sagte Froese.

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) hob das sportliche Element hervor: Schließlich finden die Veranstaltungen zum 50. Juibiläum auf einem Sportplatz statt und man brauche schon gute Kondition, um drei Tage hintereinander zu feiern. Er machte dem Musikverein Komplimente: "Die 50 Jahre sieht man Dir gar nicht an. Du siehst wirklich blendend aus, so jugendlich!" Und er hob die konsequente Kinder- und Jugendförderung hervor.



Landrat lobt den Ansatz

Landrat Hermann Ulm (CSU) ist stolz auf eine Gruppierung wie den Musikverein Buckenhofen. Er lobte den professionell geführten Verein und er wünschte "einen guten Ansatz", wie es bei Bläsern üblich sei.

Georg Schirner, stellvertretender Vorsitzender des Bezirks Oberfranken im Nordbayerischen Musikbundes, dem die Buckenhofener seit 1974 angehören, überbrachte Glückwünsche der 21 Mitgliedsvereine. "Die regelmäßigen Konzerte, speziell das diesjährige Jubiläumskonzert mit drei Orchestern und ihren Dirigenten Andreas Bauer, Hans Jürgen Lorenz und Chefdirigent Mathias Wehr in der Konzerthalle Bamberg, sind markante gesellschaftliche und kulturelle Höhepunkte in Oberfranken."



Danach lud Bernd Froese ein zu einer kleinen musikalischen Reise durch das letzte halbe Jahrhundert. In variierender Zusammensetzung spielte die Bläserphilharmonie Forchheim Stücke, die mit der Geschichte des Vereins verwoben sind, zu Beginn "Ein Haus voll Glorie schauet". Dies war das erste Stück, welches der neu gegründete Verein zur Kirchweih 1968 gespielt hat. Er bestand damals als Jugendblaskapelle aus 23 Gründungsmitgliedern, die Ministranten bei Pfarrer Emil Köhler in der St. Josefskirche in Buckenhofen waren. Den anwesenden Gründungsmitgliedern wurde im Anschluss eine Gründungsurkunde überreicht: Reinhard Neubauer, Alfred Roth, Klaus Lauger, Heiner Kredel und Adolf Neubauer.



Der "Gruß aus Forchheim" ist ein Marsch, den der damalige Dirigent Willi Saffer komponiert hat und der auf Langspielplatte verewigt wurde. Unter großem Jubel dirigierte Saffer sein Stück, gefolgt von "In the mood" von Glen Miller. Ein Höhepunkt des Abends war die "Rumba Negra", ebenfalls komponiert und dirigiert von Saffer, "unsere Annafest-Hymne". Sichtlich gerührt nahm der 84-jährige die stehenden Ovationen entgegen. Lisa Schuler (32) lernte 1991 unter Willi Saffer Klarinette spielen. Heute gibt die Instrumentalpädagogin selber Klarinetten- und Saxofon-Unterricht an der Musikschule in Fürth. "Dem Musikverein Buckenhofen verdanke ich meine Liebe zur Musik, die Freude gemeinsam zu spielen. Die Freundschaften, die sich gebildet haben, haben mir geholfen, dabei zu bleiben. Der Verein ist für mich Familie."



Nach einem Filmausschnitt vom Frühlingskonzert 2014, bei dem die heutige Bläserphilharmonie im Joseph-Keilbert-Saal in Bamberg "O Fortuna" von Carl Orff mit großem Gemeinschaftschor spielte, wurden Arthur Maier und Heiner Kredel geehrt. Maier für die Archivierung der Dokumente des Vereins und Verpflegung bei Veranstaltungen und Kredel als Festausschussvorsitzender und für sein ununterbrochenes Engagement seit den Anfängen.



Heiner Kredel hat als Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit zum Ziel, dass die Leistung des 1200 Mitglieder starken Musikvereins als qualitativ hochwertiges Kulturgut anerkannt wird: "Die Wahrnehmung in der Forchheimer Bevölkerung hat noch Entwicklungspotenzial." In den letzten zwölf Monaten sei viel unternommen worden zur Profilschärfung: die Umbenennung in "Bläserphilharmonie Forchheim", Überarbeitung der Homepage www.mv-fb.de und neues Outfit der Orchester, so Kredel. Lustig wurde es beim anschließenden Weinabend, musikalisch untermalt von "Buckenhofener Blasmusik". Erstmals wurde der trockene weiße Jubiläumswein des Weingutes Michael Fröhlich ausgeschenkt.



Wer sich über die Geschichte des Musikvereins informieren will, dem steht eine Chronik zur Verfügung: Die 750 Exemplare der 164-seitigen Jubiläumschronik werden für 7,50 Euro pro Stück unter onlinebestellung@mv-fb.de oder in der Buchhandlung Streit verkauft. In Kombination mit einer CD "Chronos" der Bläserphilharmonie Forchheim und einer Flasche Jubiläumswein kostet das Paket 25 Euro