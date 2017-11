Die Wildkatzen sind auf dem Vormarsch

Die Verantwortlichen des Bundes Naturschutz (BN) Bayern sprechen von einer sensationellen Entdeckung: Die Wildkatze ist in die Bayerischen Wälder zurückgekehrt. Dies wurde auch bei einer bayernweiten Tagung vor wenigen Tagen nochmals bestätigt.

"Irgendwo bekomm ich so ein Vieh schon noch her", scherzt Revierförster Erich Daum von den Bayerischen Staatsforsten am vergangenen Sonntagabend im Forchheimer Rathaussaal. Bei denen von ihm an verschiedenen Stellen der Unteren Mark aufgestellten Lockstöcken aufgefundenen Tierhaare handelt es sich um keine Haare der Wildkatze. Vor kurzem hatte Daum sich an der "Lockstock-Aktion" des Bundes Naturschutz beteiligt und hatte mit Baldrian eingestrichene Holzstecken an verschiedenen Stellen in der Unteren Mark aufgestellt, in der Hoffnung, dass sich dort Wildkatzen an den Hölzern reiben und so die Wiederansiedlung auch in der Unteren Mark nachgewiesen werden kann. Am Sonntagnachmittag dann für Daum die etwas traurige Gewissheit. Die Auswertung der vielen hundert eingereichten Haarproben wurde vom Landesverband des Bundes Naturschutz offiziell im Forchheimer Rathaus - bei einem bayernweiten Treffen aller rund 200 ehrenamtlicher "Wildkatzenretter" bekanntgegeben.

Auf Einladung der Landesfachgeschäftsstelle des BN - mit Sitz in Nürnberg - trafen sich die an dem Projekt "Wildkatzenrettung" beteiligten engagierten Naturschützer Nordbayerns zu einem Erfahrungsaustausch rund um das Thema "Wildkatze". "Die Suche des Bundes Naturschutz nach einem der seltesten bayerischen Waldbewohner war erfolgreich", freut sich BN-Landesvorsitzender Hubert Weiger über die Ergebnisse der inzwischen - wie er selbst sagt - größten abgeschlossenen Natur- und Artenschutz-Aktion im ganzen bayerischen Raum und auch darüber hinaus.

Rund 200 ehrenamtliche Naturschützer waren der Wildkatze auf der Spur und sammelten bei regelmäßigen "Lockstock-Kontrollgängen" im Wald Haarproben für genetische Analysen. "Fakt ist, dass die Wildkatze nun endlich in die großen Waldgebiete Nordbayerns zurückgekehrt ist, es aber auch erstmals südlich der Donau im Augsburger Raum nachgewiesen wurde.

"Die neuen Nachweise bestätigen eindrucksvoll den Erfolg der Wiedereinbürgerung durch den BN", so BN-Vorsitzender Hubert Weiger. Allerdings gehen die Naturschützer noch von einer geringen Dichte aus. Aufgrund der ausgewerteten Haarproben wurde eine Kartierung erstellt. Man schätzt die Zahl der in Bayern lebenden Wildkatzen auf 200 bis 250. Die Wildkatze durchstreifte die deutschen Wälder schon lange bevor die Römer überhaupt die ersten Hauskatzen aus Afrika mitbrachten, aber kaum einer bekommt die scheuen Tiere je zu Gesicht. Deutschlandweit wurde sie durch intensive Bejagung fast ausgerottet.

Heute ist sie streng geschützt und kehrt - nicht zuletzt durch Wiedereinbürgerungsaktionen wie die des BN - wieder zurück in die deutschen Wälder. Jetzt gelte es ihre Lebensräume zu schützen und die Gefährdung durch den Straßenverkehr zu minimieren. Die meisten der gefundenen toten Wildkatzen sind nämlich Verkehrsopfer, schreibt der Bund Naturschutz in einer Pressemitteilung.

Spessart, Rhön und die Haßberge galten in den letzten Jahren als die einzigen sicheren Wildkatzenvorkommen in Bayern. Schon 2013 gelangen in verschiedenen großen Waldgebieten Bayerns aber neue Erstnachweise. So konnten die scheuen Tiere im Steigerwald, im Nürnberger Reichswald und in der Fränkischen Schweiz nachgewiesen werden. 2014 wurden dort diese Nachweise bestätigt.



Extrem schlaue Tiere

Besonders erfreulich seien die Neunachweise in den Landkreises Kronach und Hof und dich Verdichtung der Nachweise in den Landkreisen Kulmbach und Lichtenfels gewesen, freut man sich im BN: Sehr erfreulich seien auch die gleich zahlreichen Nachweise nördlich der Donau gewesen. Im Landkreis Eichstätt wurden die Funde von 2013 an vielen Orten bestätigt. Sie werden ergänzt durch Neunachweise in den Landkreisen Kehlheim, Donau-Ries und Dillingen.

Um an die Nachweise zu gelangen, setzte der BN eine elegante und effiziente Methode ein. Wildkatzen sind extrem scheu, sehr selten zu sehen und dann nur schwierig von manchmal ähnlich gefärbten Katzen zu unterscheiden. Die Lösung kennen Katzenliebhaber. Baldrian lockt die Katzen an; sie reiben sich an der duftenden Stelle. Diese Vorliebe machte man sich zunutze. Insgesamt rund 1500 raue Holzstäbe, sogenannte Lockstöcke, wurden von den ehrenamtlichen "Wildkatzenrettern" in den Wintern 2013 und 2014 aufgestellt. Gab es 2002 in Bayern lediglich zwei sichere Nachweise, waren es bereits 546 Wildkatzennachweise. BN-Vorsitzender Weiger dankte bei der Wildkatzentagung in Forchheim den ehrenamtlichen Aktiven, darunter auch einige Teilnehmer aus dem BN-Kreisverband Forchheim für deren großartiges Engagement. Den Wildkatzen auf der Spur - die Spurensuche hat sich zu einem wahren "Naturschutz-Event" entwickelt; Jung und Alt machten sich gemeinsam auf die Suche um Wildkatzenvorkommen nachzuweisen. Es wurde ein regelrechter "Hype" ausgelöst, sogar T-Shirts mit dem Aufdruck "Wildkatzenretter" wurden gedruckt und ein Wildkatzen-Comic herausgegeben.